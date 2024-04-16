Россиян предупредили о скором подорожании вин

В настоящее время цены на гречку в магазинах находятся на рекордно низком уровне, но эта ситуация стала проблемной для сельхозпроизводителей, по причине того, что себестоимость выращивания гречихи растет, а реализация крупы по высокой цене невозможна. Об этом сообщает Forbes.