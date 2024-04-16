Россиян предупредили о скором подорожании вин

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Минпромторг допустил подорожание российских вин из-за повышения акцизов. Об этом заявил замглавы министерства Виктор Евтухов, его слова приводит портал «Агроэксперт»
Как утверждает Евтухов, повышение цен будет незначительным, а решение об этом не должно нанести веред потребителям и бизнесу.
Замглавы Минпромторга добавил, что перед принятием любых решений нужно обсудить все с ассоциациями и производителями вин. По его словам, активное повышение цен приведет к отказу покупателей от вина и их переходов другой сегмент рынка спиртного.
Так, с 1 мая ставки акциза на вина, за исключением крепленых, повысятся с 34 рублей до 108 рублей за 1 литр.
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«Я думаю, что решение будет принято взвешенное и разумное, чтобы это не повлияло ни на потребителей, ни на производителя», — отметил Евтухов.
Замглавы Минпромторга добавил, что перед принятием любых решений нужно обсудить все с ассоциациями и производителями вин. По его словам, активное повышение цен приведет к отказу покупателей от вина и их переходов другой сегмент рынка спиртного.
Так, с 1 мая ставки акциза на вина, за исключением крепленых, повысятся с 34 рублей до 108 рублей за 1 литр.
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Алина Юрчак