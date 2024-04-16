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Россиян предупредили о скором подорожании вин

В Минпромторге не исключили подорожания российских вин из-за повышения акцизов
16 апреля 2024, 23:30
Фото: istock / ipopba

Фото: istock / ipopba

Минпромторг допустил подорожание российских вин из-за повышения акцизов. Об этом заявил замглавы министерства Виктор Евтухов, его слова приводит портал «Агроэксперт»
Как утверждает Евтухов, повышение цен будет незначительным, а решение об этом не должно нанести веред потребителям и бизнесу.

«Я думаю, что решение будет принято взвешенное и разумное, чтобы это не повлияло ни на потребителей, ни на производителя», — отметил Евтухов.


Замглавы Минпромторга добавил, что перед принятием любых решений нужно обсудить все с ассоциациями и производителями вин. По его словам, активное повышение цен приведет к отказу покупателей от вина и их переходов другой сегмент рынка спиртного.

Так, с 1 мая ставки акциза на вина, за исключением крепленых, повысятся с 34 рублей до 108 рублей за 1 литр.

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В России предрекли рост стоимости гречки
Forbes: гречка может вновь подорожать из-за сокращения посевных площадей
09 апреля 2024, 18:20

Фото: iStock/Olena Vasylieva

В настоящее время цены на гречку в магазинах находятся на рекордно низком уровне, но эта ситуация стала проблемной для сельхозпроизводителей, по причине того, что себестоимость выращивания гречихи растет, а реализация крупы по высокой цене невозможна. Об этом сообщает Forbes.
Согласно прогнозам экспертов, в этом году посевные площади под гречиху могут уменьшиться на треть, что повлечет за собой увеличение стоимости гречки до 140 рублей за килограмм в следующем году. В мае 2022 года средняя стоимость гречки выросла до 144,2 рубля за килограмм, однако в феврале текущего года она опустилась до 85,9 рубля.

Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов пояснил, что цены производителей продолжают снижаться из-за большого объема предложения. За 12 месяцев тонна гречки подешевела с 44 946 рублей за тонну до 34 190 рублей.

Снижение рентабельности лишает аграриев мотивации заниматься выращиванием данной культуры. Директор по развитию «ЮниКрупа» Алексей Непоклонов отметил, что крупа, техника и труд работников становятся дороже с каждом годом, поэтому производители при сегодняшних ценах могут даже работать в минус.

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#гречка
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В России подешевели Volkswagen и Citroen из параллельного импорта
14 марта 2024, 03:14

Фото: iStock/ Ivan Kyryk

Дилеры, продающие автомобили, завезенные в Россию по параллельному импорту, скинули цены на кроссоверы Volkswagen Teramont и Citroen C5 Aircross, сообщает Аutonews.
Корреспондент издания, будучи в роли потенциального клиента, убедился, что в автосалоне крупного российского дилера завезенный из Китая Volkswagen Teramont можно приобрести за 7,84 млн руб. В феврале 2024 года цена такого автомобиля составляла 8 млн руб.

В автосалоне, предлагающем кроссоверы Citroen C5 Aircross, завезенные из Китая, такую модель можно приобрести за 4,05 млн руб. В прошлом месяце этот автомобиль оценивали в 4,19 млн руб. Сотрудник автосалона упомянул, что на этот кроссовер распространяется заводская гарантия в два года.

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#автомобиль
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#цены
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В «Ленте» объяснили исчезновение из ассортимента Milka и Alpen Gold
13 марта 2024, 23:47

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

В пресс-службе сети «Лента» объяснили, почему с полок ее магазинов пропал ассортимент продукции американской компания Mondelez International, производителя шоколада Milka и Alpen Gold, а также печенья OREO, передает РИА Новости.
Mondelez International отказалась поставлять свои товары в магазины сети по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны покупателям, утверждают в пресс-службе ретейлера.

Там отметили, что в некоторых магазинах остатки товаров еще остаются.

После начала военной операции на Украине Mondelez приостановила рекламные проекты и инвестиции в производство в России, но не ушла с российского рынка. Производитель заявил, что его товары являются «основным продуктом повседневного спроса для простых людей». Из-за этого Украины внесла компанию в свой список «международных спонсоров войны».

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#операции
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Цены на бананы в мире ждет небывалый рост
Эксперт ООН Лю: цены на бананы в мире могут вырасти из-за изменения климата
12 марта 2024, 11:06

Фото: iStock/LightStock

Бананы могут резко подорожать во всем мире по причине изменения климата. Об этом сообщил эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Паскаль Лю, передает «Би-би-си».
Паскаль Лю выразил свою глубокую обеспокоенность изменением климатических условий в мире, ведь это может сильно ударить по сфере производства бананов. В первую очередь нужно остерегаться наводнений и сильного ветра, поскольку они усугубляют риск распространения болезней на полях произрастания всеми любимого лакомства.

Кроме того, дополнительными отягчающими факторами могут стать повышение цен на удобрения, энергию и транспорт, а также дефицит кадров. По мнению Лю, можно избежать кризиса в банановой отрасли, если существенно повысить уровень предложения.

Банан является самым экспортируемым фруктом в мире. Например, Великобритания ежегодно импортирует около 5 млрд бананов, 90% которых продаются через крупные супермаркеты.

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#климат
#цены
#фрукты
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Аналитик Демура назвал «игрой цифр» реальный уровень инфляции
11 марта 2024, 23:19

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура объяснил информацию ЦБ РФ о быстром росте денежной массы за последние месяцы.
Он также высказал мнение о том, что официальная информация Росстата об уровне инфляции является вполне достоверной.

«Цифры инфляции зависят от состава потребительской корзины, так как те цифры, которые публикуются ЦБ, Росстатом, не совсем точны в том смысле, чтобы иметь такую инфляцию, у вас потребительская корзина должна соответствовать доходу где-то 400 тыс., так как разные товары имеют разные веса. Хотя надо посмотреть на медианный доход, а не на средний. Это игра цифр», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Демура.

А директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец высказался о благополучии как покупательной способности зарплат и отметил, что за последние шесть лет этот показатель сильно не изменился.

«Росстат считает покупательную способность доходов населения — количество мяса, молока, яиц и прочее, что можно купить на денежных доход россиянина в месяц. И если мы возьмём динамику за последние шесть лет, никакого серьёзного прогресса не увидим, но и падения тоже не увидим», — отметил в беседе с «Царьградом» Зубец.

Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что в этом году рост реальных доходов населения продолжиться, и этой тенденции будет способствовать фактор нехватки кадров.

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#росстат
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#доходы
#цб
#экономика
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Молдавские виноделы представили вино, созданное с помощью ИИ
11 марта 2024, 21:23

Фото: iStock/Giovanni Magdalinos

На международной выставке ProWein2024 в Дюссельдорфе молдавские виноделы удивили собравшихся, представив вино, созданное с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Молдавии.
Делегация виноделов отметила, что новое вино сочетает в себе многовековое винодельческое наследие страны и современные технологии 21 века.

«Этот год стал историческим для виноделия в Молдавии — выпустили революционное вино Chelaris, созданное с помощью искусственного интеллекта», — отмечено на странице министерства сельского хозяйства в соцсетях.
Выставка ProWein2024 проходит в немецком городе Дюссельдорф с 10 по 12 марта. Здесь представлены самые передовые разработки в области виноделия. На мероприятие съехались тысячи сомелье, экспертов и виноделов из разных уголков мира.

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#вино
#выставка
#искусственный интеллект
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Технолог Баласанян: «Исследования подтверждают безопасность употребления ГМО»
11 марта 2024, 17:55

Фото: istockphoto.com/metamorworks

Технолог, руководитель компании Светлана Баласанян развеяла миф о том, что генномодифицированные продукты (ГМО) способны вызвать различные болезни, в том числе онкологию и аллергические реакции.
«Множество исследований уже давно подтверждают безопасность употребления ГМО. Научные инстанции по всему миру, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пришли к выводу, что ГМО не вызывают никакого вреда для организма. Наоборот: некоторые генно-инженерные культуры созданы для того, чтобы повысить содержание важных питательных веществ», — пояснила в беседе с Газета.ру Баласанян.

Она добавила, что наукой доказана и польза биотехнологических культур для экологии, поскольку ГМО позволяют использовать при выращивании урожая меньше химии, земли, воды и иных ресурсов, а также снижают выбросы вредных газов в атмосферу.

При этом, она призвала выбирать продукцию только надежных производителей, а также критически анализировать информацию о товарах.

Ранее врач Ольга Уланкина также заявляла о том, что результаты научных исследований свидетельствуют, что ГМО не имеют связи с онкологией.

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#безопасность
#врач
#воз
#наука
#продукты
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Техэксперт Липов: При утечке данных можно обратиться в полицию
11 марта 2024, 13:38

Фото: istockphoto.com/Pakin Jarerndee

Директор по информационным технологиям компании Сергей Липов рассказал, что делать при утечке персональных данных.
«Обратитесь в службы, которые помогут вам в той или иной ситуации. Так, многие банки предлагают услуги по защите от мошенничества и могут помочь не только с этим, но и с восстановлением средств. Обратитесь в полицию, чтобы предотвратить использование паспортных данных. Свяжитесь со страховыми организациями, службами сервисов и т.д.», — прокомментировал в беседе с RT Липов.

Кроме того, считает специалист, в подобных ситуациях нужно сменить пароли от всех аккаунтов, которые могут быть связаны с утраченной информацией, и постараться связаться со службами, которой занимаются защитой персональных данных.

Ранее руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев заявил, что в этом году самой основной угрозой для компаний будут атаки программ-вымогателей. По его словам, также будут распространены и фишинговые письма с вредоносными программами.

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#банки
#услуги
#данные
#кибербезопасность
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Россиянам раскрыли, какие цветы лучше сажать в марте
Для рассады в марте подходят петуния и эхинацея
11 марта 2024, 13:05

Фото: istockphoto.com/pundapanda

Специалисты рекомендовали садоводам сажать на рассаду в марте такие растения, как петуния, львиный зев, эхинацея, лобулярия.
«Лобелия — теплолюбивое растение, рассада которого не выносит засухи и нуждается в регулярном поливе», — добавила Общественная Служба Новостей.

Коме того, в этот период можно посадить вербену, иберис, клеому, виолу.

Также россиянам рассказали, как «заставит» цвести такое красивое растение, как спатифиллум. Как передаёт utro.media, для этого растению нужно создать «шоковые» условия, поместив его в более холодную среду.

Ранее аллерголог Гульнара Меметова рассказывала, на какие цветы чаще всего возникает аллергическая реакция. Она отмечала, что возбудителем аллергии может стать любая часть цветка, однако, чаще всего аллергики всё же страдают от пыльцы растений. Наиболее опасными для них являются астры, георгины, герберы, хризантемы, ромашки и гипсофилы.

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