Россиян призвали срочно продавать некоторые квартиры

Фото: МинЖКХ МО
Владельцам квартир в советских домах необходимо срочно продать жильё.
Избавляться от такой недвижимости призывает ведущая специалист по работе с новостройками агентства «Этажи» Наталья Небогатикова, пишет Newia.ru. По информации специалиста, на данный момент продажа жилья на вторичном рынке более выгодна, чем на первичном.
А приобретать квартиры лучше на первичном рынке, несмотря на рост цен. Гендиректор по продаже недвижимости агентства «Этажи» Михаил Павлючков считает, что рост цен связан с более низкой процентной ставкой. Именно она и делает покупку таких квартир выгоднее.
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«Хрущевки и сталинки старше, коммунальные сети в них чаще требуют ремонта, коммунальные платежи дороже, плата за капитальный ремонт выше, поэтому лучше продавать квартиры сейчас, пока жильё не стало нерентабельным, а цены на вторичку не упали», —объяснила Наталья Небогатикова.
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Мария Фирсова