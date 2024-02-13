Россиянам раскрыли, почему нельзя хранить лекарства на кухне и в ванной

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Руководитель отдела качества фармлогистического оператора Станислав Смирнов заявил, что хранить лекарства в одной аптечке на кухне или в ванной нельзя из-за неподходящей для некоторых препаратов температуры.
«Часть препаратов надо хранить в сухом месте. В ванной показатели влажности всегда превышены, поэтому ставить туда аптечку нельзя. На кухне из-за приготовления пищи температура и влажность постоянно меняются. Здесь эти параметры зачастую выше, чем в остальных комнатах», — пояснил в беседе с Газета.ру Смирнов.
Также он рекомендовал не хранить препараты в их первичных упаковках.
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