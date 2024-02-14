Россиянам рассказали, как продлить жизнь цветам

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Флорист Георгий Сухаржевский посоветовал подобрать подходящие температурные условия, периодически менять воду и использовать специальные средства для того, чтобы продлить жизнь цветам.
«Чтобы цветы долго радовали вас, лучше размещать их в относительно прохладном месте: не очень жарком и без сквозняка. Например, поставить букет рядом с плитой – это не подходящий вариант. Разместить срезанные цветы на подоконнике, где открыта форточка, тоже не хорошо», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Сухаржевский.
А до этого россиянам рассказали, как избавиться от засоров в раковине с помощью обыкновенного хозяйственного мыла. Как пишет utro.ru, рекомендуется натереть брусок на тёрке, добавить воды для получения кашицы, перемешать с мыльной стружкой, а после положить массу в сливное отверстие. Через 15 минут всё смыть горячей водой.
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