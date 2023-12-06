Росстат: мясо кур подешевело, а яйца и огурцы выросли в цене

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Куриное мясо в РФ за неделю с 28 ноября по 4 декабря стало дешевле впервые с середины апреля, но продолжают дорожать яйца и огурцы.
Куриные яйца прибавили в цене 4,23% против 4,37% неделей ранее, а, если анализировать показатели с начала года, то они подорожали на 42,41%. Огурцы подорожали на 10,38%. Цена на сахар пошла вниз на 1,57%.
Капуста и бананы подорожали на 0,9%, помидоры и картофель – на 0,5%.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу страны принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и яиц. Это поручение было дано на фоне роста цен на куриные яйца.
Однако председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что планирование «яйценоскости» не поможет увеличить объёмы производства. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
Читайте также:
Россиян призвали переходить на подсобные хозяйства из-за роста цен на яйца
Российские власти готовятся к уходу «Ашана», Globus и Metro
Эксперт по недвижимости Саввина рассказала о лучшем этаже для проживания
Капуста и бананы подорожали на 0,9%, помидоры и картофель – на 0,5%.
Однако председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что планирование «яйценоскости» не поможет увеличить объёмы производства. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
Читайте также:
Россиян призвали переходить на подсобные хозяйства из-за роста цен на яйца
Российские власти готовятся к уходу «Ашана», Globus и Metro
Эксперт по недвижимости Саввина рассказала о лучшем этаже для проживания
Мария Фирсова