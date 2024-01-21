С 21 января граждане смогут отказаться от допуслуг по кредитам в течение месяца

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Россияне смогут отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита в течение месяца — с 21 января вступил в силу закон о продлении так называемого «периода охлаждения» с 14 до 30 дней. Об этом говорится в сообщении просветительского ресурса Банка России «Финансовая культура».
Теперь не позднее, чем через день после заключения кредитного договора банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны будут прислать заёмщику полный перечень допуслуг, полученных им вместе с кредитом. При этом они должны напомнить, что от этих услуг можно отказаться в течение 30 дней.
Кредиторы нередко навязывают допуслуги заемщикам и скрывают, что от них можно отказаться. Вступивший в силу закон обязывает банки отныне указывать полную стоимость кредита (ПСК) на своих сайтах. Расчёт ПСК будет включать все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит.
Для кредитных карт, в свою очередь, должен раскрываться диапазон ПСК, показывающий стоимость при разных сценариях использования карты.
Внесённые новым законом изменения не повлияют на реальную стоимость кредитов, однако позволят гражданам сравнивать и более объективно оценивать предложения банковских услуг.
Ранее Центробанк отметил увеличение жалоб россиян на кредиторов, указав на увеличение числа обращений граждан по поводу принудительного предложения дополнительных услуг при получении кредита в России.
По словам председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, российские граждане теперь будут запрашивать свой индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) при получении кредита. Это позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета.
Аксаков представил новое требование к россиянам при оформлении кредита, отметив, что закон о самозапрете на получение займов вступит в силу с 2025 года.
Граждане смогут получить средства лишь после предоставления своего ИНН. Реализация этого новшества потребует значительной технологической перестройки систем, включая установление связей между банками и кредитными историями.
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Кредиторы нередко навязывают допуслуги заемщикам и скрывают, что от них можно отказаться. Вступивший в силу закон обязывает банки отныне указывать полную стоимость кредита (ПСК) на своих сайтах. Расчёт ПСК будет включать все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит.
Внесённые новым законом изменения не повлияют на реальную стоимость кредитов, однако позволят гражданам сравнивать и более объективно оценивать предложения банковских услуг.
Ранее Центробанк отметил увеличение жалоб россиян на кредиторов, указав на увеличение числа обращений граждан по поводу принудительного предложения дополнительных услуг при получении кредита в России.
По словам председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, российские граждане теперь будут запрашивать свой индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) при получении кредита. Это позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета.
Аксаков представил новое требование к россиянам при оформлении кредита, отметив, что закон о самозапрете на получение займов вступит в силу с 2025 года.
Граждане смогут получить средства лишь после предоставления своего ИНН. Реализация этого новшества потребует значительной технологической перестройки систем, включая установление связей между банками и кредитными историями.
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Артем Путинцев