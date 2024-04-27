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Российский снайпер из Новой Каховки Херсонской области рассказал, что ему удалось ликвидировать чернокожих американских наёмников при взятии Светлодарской ТЭС, его слова передает РИА Новости.
«При взятии Светлодарской ТЭЦ мной были замечены в оптический прицел лица не украинского происхождения, потому что они были черного цвета. Точно сказать - не коренные жители Украины. При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы. Афроамериканцы», — рассказал российский снайпер.
Однако он добавил, что украинцы изуродовали тела ликвидированных снайпером афроамериканцев, чтобы стереть следы участия иностранных государств в боевых действиях.
Ранее сообщалось, что в Херсоне стало существенно больше грузинских наёмников, которые занимаются вымогательством и захватом имущества у местных жителей.
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Элина Позднякова