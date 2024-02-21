Специалист Волков посоветовал регулярно проверять свою кредитную историю

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Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков прокомментировал закон о введение самозапрета на привлечение кредитов, отметив, что такие меры затруднят мошенничества и оформление кредитов по украденным документам.
Также для того, чтобы не попасться на удочку злоумышленникам специалист рекомендовал проявлять самодисциплину и самостоятельно проверять свою кредитную историю.
А до этого стало известно, что некоторых российских туристов не пропустили на границе РФ в другие страны. Отмечается, что это коснулось обладателей 5-летнего документа, выпущенного в 2023-2024 годах. Как передаёт utro.ru, всё дело в неправильном шрифте, который оказался в документах из-за технического сбоя. Россиянам рекомендовали перепроверить цифры в самой нижней строке паспорта.
Ранее в Саратове полиция предъявила мужчине обвинение в серии мошенничеств, в ходе которых были обмануты сто жителей Саратовской области.
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«Регулярно проверять свою кредитную историю, чтобы вовремя предотвращать возможные попытки мошенников получить кредит по украденным данным», — отметил в беседе с RT Волков.
Ранее в Саратове полиция предъявила мужчине обвинение в серии мошенничеств, в ходе которых были обмануты сто жителей Саратовской области.
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Мелисса Тимофеева