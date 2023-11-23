Специалисты Роскачества обнаружили в пельменях патогенные бактерии

Министерство финансов Российской Федерации выдвинуло предложение с изменениями в программе льготной ипотеки. Теперь первоначальный взнос по ней может вырасти с 20% до 30%. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на замминистра Ивана Чебескова.