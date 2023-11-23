Специалисты Роскачества обнаружили в пельменях патогенные бактерии

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Специалисты Роскачества провели исследования 20-ти наиболее популярных в России торговых марок (ТМ) пельменей по 587 показателям качества и безопасности. В некоторых были соя и перемолотые кости, а также патогенные бактерии — листерия и сальмонелла.
Всего в ходе исследования было выявлено 13 ТМ с различными нарушениями микробиологических параметров. Некоторые производители оперативно отреагировали на претензии ведомства и сразу же приступили к устранению недочетов в производстве, хранении и транспортировке продукции, передает ТАСС. В итоге у 23% «проблемных» марок пельменей повторная проверка нарушений не выявила.
Эксперты также обнаружили у 14 торговых марок ингредиенты, не указанные в маркировке. В пельменях присутствовали соевый белок, мясо птицы, крахмал, клетчатка и пищевые добавки.
Специалисты отмечают, что появление в продукции сальмонеллы, листерии, кишечной палочки или повышенного содержания микроорганизмов могло произойти как в результате нарушения санитарно-гигиенических требований на производстве, так и из-за несоблюдения правил хранения и транспортировки пельменей.
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Эксперты также обнаружили у 14 торговых марок ингредиенты, не указанные в маркировке. В пельменях присутствовали соевый белок, мясо птицы, крахмал, клетчатка и пищевые добавки.
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Александр Бойцов