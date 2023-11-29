Стало известно, какие продукты вырастут в цене и подешевеют в декабре

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В Минсельхозе сообщили, что значительного повышения цен в декабре-январе не ожидается.
Это связано с тем, что торговые сети пытаются сдерживать цены на социально-значимые продукты, пишут «Известия».
При этом на фоне грядущих праздников по традиции ожидается рост цен на овощи. Огурцы подорожают в среднем на 6–7%, помидоры на 3–4%, яйца вырастут в цене на 4–5%.
Подорожает говядина на 10–12%, сосиски и сардельки станут дороже на 0,5%, а рыба и икра подорожают на 10–13%.
Рост цен обещают на молочную продукцию и бакалею: молоко пастеризованное, макароны, рис станут дороже на 0,3%, сыры – на 2–3%.
Есть продукты, на которые цены снизятся: сахар (- 2-3%), вермишель (-1%), также в списке есть консервы (-0,4%).
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При этом на фоне грядущих праздников по традиции ожидается рост цен на овощи. Огурцы подорожают в среднем на 6–7%, помидоры на 3–4%, яйца вырастут в цене на 4–5%.
Рост цен обещают на молочную продукцию и бакалею: молоко пастеризованное, макароны, рис станут дороже на 0,3%, сыры – на 2–3%.
Есть продукты, на которые цены снизятся: сахар (- 2-3%), вермишель (-1%), также в списке есть консервы (-0,4%).
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Мария Фирсова