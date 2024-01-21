Стало известно, когда в России снизятся цены на жильё

Фото: istockphoto/fizkes
Квартиры на вторичном рынке, возможно, подешевеют уже через несколько месяцев на фоне низкого спроса.
Такое предположение сделали аналитики «Коммерсанта». По данным ЦИАН, в январе средняя цена кв. метра на вторичном рынке в крупных российских городах выросла на 1% по сравнению с декабрем прошлого года, составив 141 тысячу рублей.
Наиболее заметный рост заметили в Краснодаре (+2%) и Нижнем Новгороде (+3,2%). В Санкт-Петербурге жильё выросло в цене на 0,4%, а в Москве — всего на 0,1%, достигнув 279,3 тысячи рублей.
Рост цен охладил интерес покупателей к готовому жилью. В «Авито Недвижимости» сообщили, что спрос на «вторичку» упал на 35% процентов из-за подорожавшей ипотеки и высокой ключевой ставки ЦБ.
По прогнозам экспертов, это, возможно, приведёт к снижению стоимости «вторички» к весне. Пока продавцы не готовы снижать цены, но по мере адаптации к новым условиям уровень торга вырастет.
Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года 10 крупнейших российских банков выдали на строительство частного дома более 118 тысяч кредитов на 537 млрд рублей. Данный результат в 4 раза превысил показатели 2022 года. Об сообщил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс на публичной дискуссии «Свой дом: от мечты к реализации» на международной выставке-форуме «Россия».
Читайте также:
Московская область в лидерах по строительству индивидуальных жилых домов
На подмосковном стенде выставки «Россия» состоялся День строительства и ЖКХ
В Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Наиболее заметный рост заметили в Краснодаре (+2%) и Нижнем Новгороде (+3,2%). В Санкт-Петербурге жильё выросло в цене на 0,4%, а в Москве — всего на 0,1%, достигнув 279,3 тысячи рублей.
По прогнозам экспертов, это, возможно, приведёт к снижению стоимости «вторички» к весне. Пока продавцы не готовы снижать цены, но по мере адаптации к новым условиям уровень торга вырастет.
Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года 10 крупнейших российских банков выдали на строительство частного дома более 118 тысяч кредитов на 537 млрд рублей. Данный результат в 4 раза превысил показатели 2022 года. Об сообщил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс на публичной дискуссии «Свой дом: от мечты к реализации» на международной выставке-форуме «Россия».
Читайте также:
Московская область в лидерах по строительству индивидуальных жилых домов
На подмосковном стенде выставки «Россия» состоялся День строительства и ЖКХ
В Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Мария Фирсова