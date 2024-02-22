Стилист Скороходова назвала главный тренд очков в этом году

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Стилист Анна Скороходова заявила, что основным трендом этого года являются очки-авиаторы.
«Рекомендую присмотреться к авиаторам. Но не простым, а прозрачным, в тонкой оправе. Я считаю, что это безусловный тренд 2024 года. Сами по себе они достаточно громоздкие. Но именно за счет невесомой оправы не дадут лишнего объёма лицу», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Скороходова.Она отметила, что такую оправу можно сочетать как с романтичными, так и с офисными образами.
А стилист Влад Лисовец объяснял «Радио 1», почему секонд-хенды в тренде.
Ранее американская модель Саванна Суарес объяснила, почему решила выйти на одном из показов мод в одном скотче. По её словам, принять участие в таком показе ей подсказал отец.
«Я поговорила об этом с родителями, которые являются для меня самой большой поддержкой, и сказала: «Подождите, здесь видно такое же количество кожи, как и в бикини», — приводит utro.ru со ссылкой на Daily Star слова девушки.
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Мелисса Тимофеева