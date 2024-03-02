Супермаркеты и рестораны Сириуса приостановили продажу алкоголя

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На федеральной территории Сириус прекратили продажу алкогольных напитков на время проведения Всемирного фестиваля молодежи по 7 марта, сообщает РИА Новости.
Всемирный фестиваль молодежи, организованный Росмолодежью, проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу главы государства Владимира Путина.
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