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Техэксперт Липов: При утечке данных можно обратиться в полицию

11 марта 2024, 13:38
Фото: istockphoto.com/Pakin Jarerndee

Фото: istockphoto.com/Pakin Jarerndee

Директор по информационным технологиям компании Сергей Липов рассказал, что делать при утечке персональных данных.
«Обратитесь в службы, которые помогут вам в той или иной ситуации. Так, многие банки предлагают услуги по защите от мошенничества и могут помочь не только с этим, но и с восстановлением средств. Обратитесь в полицию, чтобы предотвратить использование паспортных данных. Свяжитесь со страховыми организациями, службами сервисов и т.д.», — прокомментировал в беседе с RT Липов.

Кроме того, считает специалист, в подобных ситуациях нужно сменить пароли от всех аккаунтов, которые могут быть связаны с утраченной информацией, и постараться связаться со службами, которой занимаются защитой персональных данных.


Ранее руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев заявил, что в этом году самой основной угрозой для компаний будут атаки программ-вымогателей. По его словам, также будут распространены и фишинговые письма с вредоносными программами.

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Россиянам раскрыли, какие цветы лучше сажать в марте
Для рассады в марте подходят петуния и эхинацея
11 марта 2024, 13:05

Фото: istockphoto.com/pundapanda

Специалисты рекомендовали садоводам сажать на рассаду в марте такие растения, как петуния, львиный зев, эхинацея, лобулярия.
«Лобелия — теплолюбивое растение, рассада которого не выносит засухи и нуждается в регулярном поливе», — добавила Общественная Служба Новостей.

Коме того, в этот период можно посадить вербену, иберис, клеому, виолу.

Также россиянам рассказали, как «заставит» цвести такое красивое растение, как спатифиллум. Как передаёт utro.media, для этого растению нужно создать «шоковые» условия, поместив его в более холодную среду.

Ранее аллерголог Гульнара Меметова рассказывала, на какие цветы чаще всего возникает аллергическая реакция. Она отмечала, что возбудителем аллергии может стать любая часть цветка, однако, чаще всего аллергики всё же страдают от пыльцы растений. Наиболее опасными для них являются астры, георгины, герберы, хризантемы, ромашки и гипсофилы.

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Bloomberg: Виноделы уничтожают виноградники из-за переизбытка вина
10 марта 2024, 04:29

Фото: iStock/ 5PH

В мире зафиксирован переизбыток вина, в то время как производство его снижается. Поэтому фермеры стали уничтожать виноградники и покидать бизнес, пишет Bloomberg.
Например, австралийский виноградарь Тони Таунсенд в 2023 году уничтожил половину своего виноградника площадью 14 га в Риверлэнде на юге страны. Он объяснил, что сохранив виноградник, он бы потерял $23 тыс. В дальнейшем Таунсенд намерен полностью прекратить винодельческий бизнес, так как это «экономически нежизнеспособно».


«Многие люди не видят будущего в винодельческой промышленности», — сказала главный исполнительный директор отраслевой группы Riverland Wine. Согласно опросам, четверть виноделов в ближайшие три года намерена свернуть бизнес.

Фактором, значительно повлиявшим на ухудшение ситуации в виноделии, стало резкое увеличение затрат на сырье.

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Крымские и кубанские вина в 2024 году могут подорожать до 30%
10 марта 2024, 02:00

Фото: iStock/ Carlo Prearo

Вина, произведенные в Краснодарском крае и Крыму, в 2024 году могут подорожать на 10% и 30% соответственно. Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на кубанскую ассоциацию виноделов и крымских производителей.
Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила повысить ввозные пошлины с 20% до 200% для продукции из 49 стран, в целях «защиты российского рынка». Некоторые эксперты полагают, что в случае принятия данных мер могут подорожать и отечественные вина. В первую очередь это коснется алкоголя стоимостью 500–600 руб. за бутылку.

Основными причинами участники рынка называют значительную долю импортной продукции в закупках аграриев саженцев, техники, удобрений и др. Они допускают, что зарубежные партнеры в ответ на повышение пошлины повысят стоимость своей продукции. Помимо этого, некоторые продавцы в новых условиях решат заработать — на фоне удорожания импортных вин повышение цен на отечественную продукцию будет не так заметно.

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За первые два месяца 2024 года производство алкоголя в России выросло на 12,7%
09 марта 2024, 03:56

Фото: iStock/ pada smith

В январе-феврале 2024 года российские предприятия произвели 26,863 млн декалитров (дал) алкогольных напитков (не считая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 12,7% больше, чем в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.
По данным ведомства, спиртных напитков крепостью более 9°С с начала текущего года было произведено 15,37 млн дал, что на 7% выше, чем в январе-феврале 2023 года. В это количество напитков входит 10,362 млн дал водки. По сравнению с аналогичным периодом прошедшего года объем производства стал выше на 5,5%.

Винодельческие предприятия за это время произвели 4,444 млн дал виноградных вин, что на 31,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск на рынок игристых вин подрос на 25,6%, до 2,08 млн дал, ликерных вин — на 40%, до 242,63 тыс. дал.

Тем временем сократилось производство коньяка — на 5,4% (до 1,157 млн дал), а также — слабоалкогольных напитков — на 5,7% (до 2,76 млн дал).

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#напитки
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Россияне перестают покупать машины с пробегом свыше 250 тысяч км
Россияне в два раза меньше стали покупать машины с пробегом свыше 250 тысяч км
08 марта 2024, 02:59

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

В феврале автомобили с пробегом свыше 250 тыс. км покупали в два раза меньше, чем в январе, рассказали «Российской газете» эксперты автомобильной системы Pango Cars.
Если в январе на долю данной категории приходилось 14% от всех продаж, то в прошлом месяце этото показатель сократился в 2 раза — до 7%. Ассортимент же не изменился: в топ-5 входят Lada, Toyota, Hyundai, Ford и Nissan.

25% российских водителей в феврале по-прежнему предпочитали покупать автомобиль с пробегом от 100 тыс. до 150 тыс. км, 23% приобретали машину с пробегом от 150 тыс. до 200 тыс. км. Транспортное средство с пробегом от 50 тыс. до 100 тыс. км и от 200 тыс. до 250 тыс. км — по 17% и 15% соответственно, с пробегом до 50 тыс. км — 6%.

В целом в последний зимний месяц наиболее популярными брендами автомобилей с пробегом, как и в январе, остались Kia, Hyundai и Lada. Сохранилась также январская тенденция на внедорожники (40%). Далее предпочтение отдавалось седанам — 30% и только потом пятидверным хэтчбэкам (17%).

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#пробег
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В Москве возникли проблемы с оплатой алкоголя и сигарет картой
08 марта 2024, 01:39

Фото: РИА Новости/ Александр Кряжев

У покупателей московских магазинов возникли проблемы с покупкой алкоголя и сигарет, пишет РБК. Кассиры связывают это со сбоев в работе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), но в Росалкогольтабакконтроле опровергают проблемы с системой.
Корреспондент газеты убедился в этом, когда не смог приобрести алкоголь — вино или крепкие напитки — в торговых сетях «Пятерочка», «Бристоль» и «Винлаб». Другой корреспондент издания смог купить вино в «Винлабе», но покупателям в этом магазине на его глазах не смогли продать крепкий алкоголь, в «Бристоле» же корреспондент не смог приобрести и вино.

Телеграм-канал Mash сообщает о массовом сбое платежных терминалов в Москве. Продавцы полагают, что могла произойти хакерская атака или проблемы на серверах системы Росалкогольтабакконтроля.

На сайте ЕГАИС значится, что система функционирует в штатном режиме.

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#вино
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#москва
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Риэлтор Апрелев спрогнозировал падение цен на вторичное жильё в России
07 марта 2024, 20:30

Фото: istockphoto.com/Nuttawan Jayawan

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.
«Чем дольше ключевая ставка будет удерживаться на высоком уровне и чем дольше ипотека будет недоступна, тем сильнее будет снижаться спрос. И за этим последует снижение цен. Разница между ценами предложения и ценами продажи уже сейчас увеличивается в сторону снижения стоимости», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Жильё на первичной рынке недвижимости при тех же условиях, по мнению специалиста, ожидает ещё большее падение в цене – на 15-20%.

Ранее Константин Апрелев также заявлял, что в этом гожу стоимость жилья будет снижаться.

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#снижение
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Общественник Шелищ обосновал высокие цены на цветы 8 Марта
07 марта 2024, 20:13

Фото: istockphoto.com/BigshotD3

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ заявил, что высокая цена на цветы 8 Марта является нормальным явлением, в противном случае продукции просто не будет на прилавках из-за невыгоды продажи.
«Если мы хотим, чтобы была возможность купить цветы, то они должны быть дорогими, иначе их просто не будет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шелищ.

Он высказал мнение, что сегодня власти не пытаются ограничить рост цен в канун таких праздников, как 8 Марта.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева заявили, что традиционными цветами для 8 Марта считаются тюльпаны, нарциссы, гиацинты.

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Оливковое масло в Евросоюзе за год подорожало на 50%
03 марта 2024, 23:45

Фото: iStock/ dulezidar

Стоимость оливкового масла в Европейском союзе за год выросла в среднем на 50%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Евростата.
Причиной подорожания стал неурожай оливок в большей части Средиземноморья из-за экстремально засушливого лета в прошлом году.

Цены на этот продукт подскочили во второй половине 2023 года, в ноябре рост дошёл до 51%. Наибольший годовой рост цен произошел в Португалии — на 69%. На 67% масло из оливок подорожало в Греции и на 63% в Испании, на 52% — в Эстонии. Меньше всего этот показатель вырос в Нидерландах (18%), Ирландии (16%) и Румынии (13%).

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак ранее отметила, что к резкому повышению цен на европейские продукты могут также привести протесты фермеров в странах Европы.

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