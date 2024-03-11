Техэксперт Липов: При утечке данных можно обратиться в полицию

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Директор по информационным технологиям компании Сергей Липов рассказал, что делать при утечке персональных данных.
«Обратитесь в службы, которые помогут вам в той или иной ситуации. Так, многие банки предлагают услуги по защите от мошенничества и могут помочь не только с этим, но и с восстановлением средств. Обратитесь в полицию, чтобы предотвратить использование паспортных данных. Свяжитесь со страховыми организациями, службами сервисов и т.д.», — прокомментировал в беседе с RT Липов.
Кроме того, считает специалист, в подобных ситуациях нужно сменить пароли от всех аккаунтов, которые могут быть связаны с утраченной информацией, и постараться связаться со службами, которой занимаются защитой персональных данных.
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