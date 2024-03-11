Технолог Баласанян: «Исследования подтверждают безопасность употребления ГМО»

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Технолог, руководитель компании Светлана Баласанян развеяла миф о том, что генномодифицированные продукты (ГМО) способны вызвать различные болезни, в том числе онкологию и аллергические реакции.
«Множество исследований уже давно подтверждают безопасность употребления ГМО. Научные инстанции по всему миру, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пришли к выводу, что ГМО не вызывают никакого вреда для организма. Наоборот: некоторые генно-инженерные культуры созданы для того, чтобы повысить содержание важных питательных веществ», — пояснила в беседе с Газета.ру Баласанян.
Она добавила, что наукой доказана и польза биотехнологических культур для экологии, поскольку ГМО позволяют использовать при выращивании урожая меньше химии, земли, воды и иных ресурсов, а также снижают выбросы вредных газов в атмосферу.
Ранее врач Ольга Уланкина также заявляла о том, что результаты научных исследований свидетельствуют, что ГМО не имеют связи с онкологией.
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