Телеведущая Сябитова поддержала идею увеличить госпошлину за развод

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Увеличение размера выплаты за развод заставит задуматься о сохранении семьи людей, которые считают значительной сумму в 5 тыс. рублей. Такое мнение высказала российская телеведущая и сваха Роза Сябитова, комментируя предложение Минфина увеличить госпошлину за расторжение брака. Те же, кого подобная сумма не остановит, принесут пользу государству, добавила она.
«Для молодых людей, которые в браке ищут независимости и деньги, 5 тыс. рублей – вообще ничто. Пусть заплатят, государству лучше будет, как минимум не будет глупой семьи. А те семьи, для которых 5 тыс. рублей – серьёзные деньги, остановятся и подумают, стоит это делать или нет», – сказала Сябитова «Газете.Ru».При этом она признала, что только время покажет, насколько этот способ действенный. Для этого нужно собрать статистику.
«Бездействие – большее зло для института семьи, чем некие действия, пусть даже ошибочные. Если это не сработает, у специалиста по статистике будет информация для анализа, чтобы понять, куда двигаться дальше. Поэтому пусть делают, вреда особого не будет, больше пользы», – отметила собеседница издания.Ранее сообщалось, что Минфин предложил увеличить размер некоторых госпошлин. Так, пошлину за расторжение брака планируется поднять с 650 до 5000 рублей, то есть почти в восемь раз. За государственную регистрацию перемены имени пошлина вырастет втрое – с 1600 до 5000 рублей. Нововведения могут вступить в силу с 1 января 2025 года.
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