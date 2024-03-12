Цены на бананы в мире ждет небывалый рост

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Бананы могут резко подорожать во всем мире по причине изменения климата. Об этом сообщил эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Паскаль Лю, передает «Би-би-си».
Паскаль Лю выразил свою глубокую обеспокоенность изменением климатических условий в мире, ведь это может сильно ударить по сфере производства бананов. В первую очередь нужно остерегаться наводнений и сильного ветра, поскольку они усугубляют риск распространения болезней на полях произрастания всеми любимого лакомства.
Кроме того, дополнительными отягчающими факторами могут стать повышение цен на удобрения, энергию и транспорт, а также дефицит кадров. По мнению Лю, можно избежать кризиса в банановой отрасли, если существенно повысить уровень предложения.
Банан является самым экспортируемым фруктом в мире. Например, Великобритания ежегодно импортирует около 5 млрд бананов, 90% которых продаются через крупные супермаркеты.
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Кроме того, дополнительными отягчающими факторами могут стать повышение цен на удобрения, энергию и транспорт, а также дефицит кадров. По мнению Лю, можно избежать кризиса в банановой отрасли, если существенно повысить уровень предложения.
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Мария Федоровцева