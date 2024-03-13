В «Ленте» объяснили исчезновение из ассортимента Milka и Alpen Gold

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов
В пресс-службе сети «Лента» объяснили, почему с полок ее магазинов пропал ассортимент продукции американской компания Mondelez International, производителя шоколада Milka и Alpen Gold, а также печенья OREO, передает РИА Новости.
Mondelez International отказалась поставлять свои товары в магазины сети по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны покупателям, утверждают в пресс-службе ретейлера.
Там отметили, что в некоторых магазинах остатки товаров еще остаются.
После начала военной операции на Украине Mondelez приостановила рекламные проекты и инвестиции в производство в России, но не ушла с российского рынка. Производитель заявил, что его товары являются «основным продуктом повседневного спроса для простых людей». Из-за этого Украины внесла компанию в свой список «международных спонсоров войны».
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Там отметили, что в некоторых магазинах остатки товаров еще остаются.
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Ювелина Бернст