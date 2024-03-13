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В «Ленте» объяснили исчезновение из ассортимента Milka и Alpen Gold

13 марта 2024, 23:47
Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

В пресс-службе сети «Лента» объяснили, почему с полок ее магазинов пропал ассортимент продукции американской компания Mondelez International, производителя шоколада Milka и Alpen Gold, а также печенья OREO, передает РИА Новости.
Mondelez International отказалась поставлять свои товары в магазины сети по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны покупателям, утверждают в пресс-службе ретейлера.

Там отметили, что в некоторых магазинах остатки товаров еще остаются.


После начала военной операции на Украине Mondelez приостановила рекламные проекты и инвестиции в производство в России, но не ушла с российского рынка. Производитель заявил, что его товары являются «основным продуктом повседневного спроса для простых людей». Из-за этого Украины внесла компанию в свой список «международных спонсоров войны».

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#операции
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Цены на бананы в мире ждет небывалый рост
Эксперт ООН Лю: цены на бананы в мире могут вырасти из-за изменения климата
12 марта 2024, 11:06

Фото: iStock/LightStock

Бананы могут резко подорожать во всем мире по причине изменения климата. Об этом сообщил эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Паскаль Лю, передает «Би-би-си».
Паскаль Лю выразил свою глубокую обеспокоенность изменением климатических условий в мире, ведь это может сильно ударить по сфере производства бананов. В первую очередь нужно остерегаться наводнений и сильного ветра, поскольку они усугубляют риск распространения болезней на полях произрастания всеми любимого лакомства.

Кроме того, дополнительными отягчающими факторами могут стать повышение цен на удобрения, энергию и транспорт, а также дефицит кадров. По мнению Лю, можно избежать кризиса в банановой отрасли, если существенно повысить уровень предложения.

Банан является самым экспортируемым фруктом в мире. Например, Великобритания ежегодно импортирует около 5 млрд бананов, 90% которых продаются через крупные супермаркеты.

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#климат
#цены
#фрукты
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Аналитик Демура назвал «игрой цифр» реальный уровень инфляции
11 марта 2024, 23:19

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура объяснил информацию ЦБ РФ о быстром росте денежной массы за последние месяцы.
Он также высказал мнение о том, что официальная информация Росстата об уровне инфляции является вполне достоверной.

«Цифры инфляции зависят от состава потребительской корзины, так как те цифры, которые публикуются ЦБ, Росстатом, не совсем точны в том смысле, чтобы иметь такую инфляцию, у вас потребительская корзина должна соответствовать доходу где-то 400 тыс., так как разные товары имеют разные веса. Хотя надо посмотреть на медианный доход, а не на средний. Это игра цифр», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Демура.

А директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец высказался о благополучии как покупательной способности зарплат и отметил, что за последние шесть лет этот показатель сильно не изменился.

«Росстат считает покупательную способность доходов населения — количество мяса, молока, яиц и прочее, что можно купить на денежных доход россиянина в месяц. И если мы возьмём динамику за последние шесть лет, никакого серьёзного прогресса не увидим, но и падения тоже не увидим», — отметил в беседе с «Царьградом» Зубец.

Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что в этом году рост реальных доходов населения продолжиться, и этой тенденции будет способствовать фактор нехватки кадров.

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#росстат
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#доходы
#цб
#экономика
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Молдавские виноделы представили вино, созданное с помощью ИИ
11 марта 2024, 21:23

Фото: iStock/Giovanni Magdalinos

На международной выставке ProWein2024 в Дюссельдорфе молдавские виноделы удивили собравшихся, представив вино, созданное с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Молдавии.
Делегация виноделов отметила, что новое вино сочетает в себе многовековое винодельческое наследие страны и современные технологии 21 века.

«Этот год стал историческим для виноделия в Молдавии — выпустили революционное вино Chelaris, созданное с помощью искусственного интеллекта», — отмечено на странице министерства сельского хозяйства в соцсетях.
Выставка ProWein2024 проходит в немецком городе Дюссельдорф с 10 по 12 марта. Здесь представлены самые передовые разработки в области виноделия. На мероприятие съехались тысячи сомелье, экспертов и виноделов из разных уголков мира.

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#вино
#выставка
#искусственный интеллект
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Технолог Баласанян: «Исследования подтверждают безопасность употребления ГМО»
11 марта 2024, 17:55

Фото: istockphoto.com/metamorworks

Технолог, руководитель компании Светлана Баласанян развеяла миф о том, что генномодифицированные продукты (ГМО) способны вызвать различные болезни, в том числе онкологию и аллергические реакции.
«Множество исследований уже давно подтверждают безопасность употребления ГМО. Научные инстанции по всему миру, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пришли к выводу, что ГМО не вызывают никакого вреда для организма. Наоборот: некоторые генно-инженерные культуры созданы для того, чтобы повысить содержание важных питательных веществ», — пояснила в беседе с Газета.ру Баласанян.

Она добавила, что наукой доказана и польза биотехнологических культур для экологии, поскольку ГМО позволяют использовать при выращивании урожая меньше химии, земли, воды и иных ресурсов, а также снижают выбросы вредных газов в атмосферу.

При этом, она призвала выбирать продукцию только надежных производителей, а также критически анализировать информацию о товарах.

Ранее врач Ольга Уланкина также заявляла о том, что результаты научных исследований свидетельствуют, что ГМО не имеют связи с онкологией.

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#безопасность
#врач
#воз
#наука
#продукты
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Техэксперт Липов: При утечке данных можно обратиться в полицию
11 марта 2024, 13:38

Фото: istockphoto.com/Pakin Jarerndee

Директор по информационным технологиям компании Сергей Липов рассказал, что делать при утечке персональных данных.
«Обратитесь в службы, которые помогут вам в той или иной ситуации. Так, многие банки предлагают услуги по защите от мошенничества и могут помочь не только с этим, но и с восстановлением средств. Обратитесь в полицию, чтобы предотвратить использование паспортных данных. Свяжитесь со страховыми организациями, службами сервисов и т.д.», — прокомментировал в беседе с RT Липов.

Кроме того, считает специалист, в подобных ситуациях нужно сменить пароли от всех аккаунтов, которые могут быть связаны с утраченной информацией, и постараться связаться со службами, которой занимаются защитой персональных данных.

Ранее руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев заявил, что в этом году самой основной угрозой для компаний будут атаки программ-вымогателей. По его словам, также будут распространены и фишинговые письма с вредоносными программами.

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#данные
#кибербезопасность
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Россиянам раскрыли, какие цветы лучше сажать в марте
Для рассады в марте подходят петуния и эхинацея
11 марта 2024, 13:05

Фото: istockphoto.com/pundapanda

Специалисты рекомендовали садоводам сажать на рассаду в марте такие растения, как петуния, львиный зев, эхинацея, лобулярия.
«Лобелия — теплолюбивое растение, рассада которого не выносит засухи и нуждается в регулярном поливе», — добавила Общественная Служба Новостей.

Коме того, в этот период можно посадить вербену, иберис, клеому, виолу.

Также россиянам рассказали, как «заставит» цвести такое красивое растение, как спатифиллум. Как передаёт utro.media, для этого растению нужно создать «шоковые» условия, поместив его в более холодную среду.

Ранее аллерголог Гульнара Меметова рассказывала, на какие цветы чаще всего возникает аллергическая реакция. Она отмечала, что возбудителем аллергии может стать любая часть цветка, однако, чаще всего аллергики всё же страдают от пыльцы растений. Наиболее опасными для них являются астры, георгины, герберы, хризантемы, ромашки и гипсофилы.

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Bloomberg: Виноделы уничтожают виноградники из-за переизбытка вина
10 марта 2024, 04:29

Фото: iStock/ 5PH

В мире зафиксирован переизбыток вина, в то время как производство его снижается. Поэтому фермеры стали уничтожать виноградники и покидать бизнес, пишет Bloomberg.
Например, австралийский виноградарь Тони Таунсенд в 2023 году уничтожил половину своего виноградника площадью 14 га в Риверлэнде на юге страны. Он объяснил, что сохранив виноградник, он бы потерял $23 тыс. В дальнейшем Таунсенд намерен полностью прекратить винодельческий бизнес, так как это «экономически нежизнеспособно».


«Многие люди не видят будущего в винодельческой промышленности», — сказала главный исполнительный директор отраслевой группы Riverland Wine. Согласно опросам, четверть виноделов в ближайшие три года намерена свернуть бизнес.

Фактором, значительно повлиявшим на ухудшение ситуации в виноделии, стало резкое увеличение затрат на сырье.

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Крымские и кубанские вина в 2024 году могут подорожать до 30%
10 марта 2024, 02:00

Фото: iStock/ Carlo Prearo

Вина, произведенные в Краснодарском крае и Крыму, в 2024 году могут подорожать на 10% и 30% соответственно. Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на кубанскую ассоциацию виноделов и крымских производителей.
Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила повысить ввозные пошлины с 20% до 200% для продукции из 49 стран, в целях «защиты российского рынка». Некоторые эксперты полагают, что в случае принятия данных мер могут подорожать и отечественные вина. В первую очередь это коснется алкоголя стоимостью 500–600 руб. за бутылку.

Основными причинами участники рынка называют значительную долю импортной продукции в закупках аграриев саженцев, техники, удобрений и др. Они допускают, что зарубежные партнеры в ответ на повышение пошлины повысят стоимость своей продукции. Помимо этого, некоторые продавцы в новых условиях решат заработать — на фоне удорожания импортных вин повышение цен на отечественную продукцию будет не так заметно.

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За первые два месяца 2024 года производство алкоголя в России выросло на 12,7%
09 марта 2024, 03:56

Фото: iStock/ pada smith

В январе-феврале 2024 года российские предприятия произвели 26,863 млн декалитров (дал) алкогольных напитков (не считая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 12,7% больше, чем в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.
По данным ведомства, спиртных напитков крепостью более 9°С с начала текущего года было произведено 15,37 млн дал, что на 7% выше, чем в январе-феврале 2023 года. В это количество напитков входит 10,362 млн дал водки. По сравнению с аналогичным периодом прошедшего года объем производства стал выше на 5,5%.

Винодельческие предприятия за это время произвели 4,444 млн дал виноградных вин, что на 31,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск на рынок игристых вин подрос на 25,6%, до 2,08 млн дал, ликерных вин — на 40%, до 242,63 тыс. дал.

Тем временем сократилось производство коньяка — на 5,4% (до 1,157 млн дал), а также — слабоалкогольных напитков — на 5,7% (до 2,76 млн дал).

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#водка
#напитки
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