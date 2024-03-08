В Москве возникли проблемы с оплатой алкоголя и сигарет картой

Фото: РИА Новости/ Александр Кряжев
У покупателей московских магазинов возникли проблемы с покупкой алкоголя и сигарет, пишет РБК. Кассиры связывают это со сбоев в работе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), но в Росалкогольтабакконтроле опровергают проблемы с системой.
Корреспондент газеты убедился в этом, когда не смог приобрести алкоголь — вино или крепкие напитки — в торговых сетях «Пятерочка», «Бристоль» и «Винлаб». Другой корреспондент издания смог купить вино в «Винлабе», но покупателям в этом магазине на его глазах не смогли продать крепкий алкоголь, в «Бристоле» же корреспондент не смог приобрести и вино.
Телеграм-канал Mash сообщает о массовом сбое платежных терминалов в Москве. Продавцы полагают, что могла произойти хакерская атака или проблемы на серверах системы Росалкогольтабакконтроля.
На сайте ЕГАИС значится, что система функционирует в штатном режиме.
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Телеграм-канал Mash сообщает о массовом сбое платежных терминалов в Москве. Продавцы полагают, что могла произойти хакерская атака или проблемы на серверах системы Росалкогольтабакконтроля.
На сайте ЕГАИС значится, что система функционирует в штатном режиме.
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Названы регионы, где алкоголь покупают больше всего
Ювелина Бернст