В Подмосковье не будут менять размер платы за коммунальные услуги до июля

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Подмосковье утверждены максимальные индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2024 год. Постановление губернатора Московской области Андрея Воробьёва опубликовано на сайте правительства региона.
Согласно документу, предельный индекс в размере 15,6% может быть применён во всех городских округах Подмосковья с 1 июля будущего года. До этой даты размер платежей повышаться не будет.
Постановление вступит в силу 1 января 2024-го. Контролировать его выполнение будет зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина.
Ранее сообщалось, что в 2022 году сроки индексации тарифов на коммунальные услуги в Подмосковье для обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ перенесли на лето 2024-го.
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Постановление вступит в силу 1 января 2024-го. Контролировать его выполнение будет зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина.
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Лора Луганская