В Подмосковье открыли более 230 точек продажи бахчевых культур

Резкое повышение количества выдачи микрозаймов в стране может быть связано с ростом активности россиян к лету. Подобное мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. Так он прокомментировал данные «Скоринг Бюро», согласно которым в мае 2024 года российские микрофинансовые организации одобрили займы на крупнейшую за полтора года сумму в 81,4 млрд рублей.