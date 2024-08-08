В Подмосковье открыли более 230 точек продажи бахчевых культур

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В этом году в Московской области открыли 236 торговых мест по продаже арбузов и дынь. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
В Подмосковье стартовал сезон продажи бахчевых, который продлится до 1 ноября. Жители региона могут купить арбузы и дыни на отдельно стоящих разрешённых нестационарных торговых объектах – развалах.
Там добавили, что средняя цена за 1 кг арбуза составляет от 40 до 65 рублей, за дыню – от 90 до 125 рублей. В Московской области продают бахчевые культуры из разных регионов России, а также из Турции и Ирана.
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«Такие места обязательно должны быть внесены в Схему размещения муниципалитета и иметь договор. У них должен быть QR-код, который содержит основание и период размещения, адресный ориентир, GPS-координаты, площадь объекта и его специализацию, ИНН и наименование хозяйствующего субъекта», – сказали в министерстве.
Там добавили, что средняя цена за 1 кг арбуза составляет от 40 до 65 рублей, за дыню – от 90 до 125 рублей. В Московской области продают бахчевые культуры из разных регионов России, а также из Турции и Ирана.
«При выборе качественного продукта в Минсельхозе советуют обращать внимание на отсутствие трещин и тёмных пятен, оценивать звук при постукивании – он должен быть гулким. Полосатый рисунок на арбузе должен быть чётко выражен. Кроме того, лучше выбирать плоды с сухой плодоножкой. Это один признак того, что арбуз спелый», – отметили в пресс-службе.В министерстве предупредили, что покупать бахчевые можно только в разрешённых торговых точках.
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Лора Луганская