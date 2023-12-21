В Подмосковье уже работают более 250 ёлочных базаров

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области сейчас открыто уже более 250 ёлочных базаров. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
«Традиционно в Подмосковье ёлочные базары будут работать до 10 января. Сегодняшний день в регионе уже более 250 точек реализации хвойных деревьев. Ассортимент включает ели, сосны и пихты из Пензенской, Рязанской и Кировской областей. Каждый ёлочный базар оформлен в соответствии с брендбуком «Зима в Подмосковье», имеет световое сопровождение, прайс-лист и уголок потребителя», – пояснил Григорьев.Он также отметил, что обязательное условие реализации ёлок в официальных точках продаж – наличие сертификата, выданного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Карту ёлочных базаров Московской области можно найти по ссылке.
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