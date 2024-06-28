В Роскачестве научили выбирать правильное мороженое

Фото: Istockphoto / sameer chogale
При выборе мороженого в первую очередь следует изучить его состав. Такую рекомендацию дали в пресс-службе Роскачества.
«Основу рецептуры составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Они должны быть указаны в составе. Использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире запрещено. В мороженом с заменителем молочного жира замена допустима, но не должна превышать 50% от всей массы жира мороженого», – отметили эксперты в беседе с RT.Если же весь жир в продукте растительный, то продукт носит название «десерт замороженный».
Кроме того, в Роскачестве напомнили, что жирность влияет на наименование продукта.
«Молочное мороженое мороженом – не более 7,5%, сливочное – от 8 до 11,5%, пломбир мороженом – от 12 до 20%», – подчеркнули в пресс-службе.Также специалисты посоветовали обратить внимание на упаковку и форму.
«Если мороженое деформировано, это может указывать на нарушение режима хранения или приближающееся окончание срока годности. Цвет мороженого в идеале должен быть равномерным. Оттенки могут различаться, так как зависят от жирности: чем она выше, тем желтее цвет», – добавили специалисты.Если потребитель заметил, что мороженое с какой-либо добавкой, неоднородного цвета, это может означать, что на производстве массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем.
Читайте также:
Вкуснее и полезнее магазинного: Пять простых рецептов домашнего мороженого
Стала известна допустимая порция мороженого
Специалисты Роскачества выявили в двух марках мороженого кишечную палочку
Лора Луганская