В России объём нераспроданного жилья побил новый рекорд

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Объем нераспроданного жилья на первичном рынке по состоянию на 1 ноября 2023 года составил 71,1 млн кв. метров.
Этот показатель является рекордным за всю историю наблюдений. Такая информация содержится в данных Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», сообщает РБК.
Доля нераспроданного жилья в стране выросла на 1,9 процентного пункта. Это равняется до 67% от всей строящейся недвижимости. Такие результаты обновили рекорд за весь период наблюдений, которые вели с января 2020 года.
Кроме этого количество нераспроданного жилья, которое фиксировали в начале ноября, оказалось на 5,4 млн «квадратов» больше по сравнению с тем параметром, который наблюдался в 2022 году.
Ранее сообщалось, что в ноябре средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в стране обновила исторический максимум и поднялась до 119,13 тысяч рублей. Об этом рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».
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Доля нераспроданного жилья в стране выросла на 1,9 процентного пункта. Это равняется до 67% от всей строящейся недвижимости. Такие результаты обновили рекорд за весь период наблюдений, которые вели с января 2020 года.
Ранее сообщалось, что в ноябре средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в стране обновила исторический максимум и поднялась до 119,13 тысяч рублей. Об этом рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».
«Доступность ипотечных кредитов на готовое жилье снизилась и спрос на недвижимость тоже, за ноябрь средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России выросла еще на 1,4%», —рассказала замдиректора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.Читайте также:
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Мария Фирсова