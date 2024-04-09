В России предрекли рост стоимости гречки

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В настоящее время цены на гречку в магазинах находятся на рекордно низком уровне, но эта ситуация стала проблемной для сельхозпроизводителей, по причине того, что себестоимость выращивания гречихи растет, а реализация крупы по высокой цене невозможна. Об этом сообщает Forbes.
Согласно прогнозам экспертов, в этом году посевные площади под гречиху могут уменьшиться на треть, что повлечет за собой увеличение стоимости гречки до 140 рублей за килограмм в следующем году. В мае 2022 года средняя стоимость гречки выросла до 144,2 рубля за килограмм, однако в феврале текущего года она опустилась до 85,9 рубля.
Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов пояснил, что цены производителей продолжают снижаться из-за большого объема предложения. За 12 месяцев тонна гречки подешевела с 44 946 рублей за тонну до 34 190 рублей.
Снижение рентабельности лишает аграриев мотивации заниматься выращиванием данной культуры. Директор по развитию «ЮниКрупа» Алексей Непоклонов отметил, что крупа, техника и труд работников становятся дороже с каждом годом, поэтому производители при сегодняшних ценах могут даже работать в минус.
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Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов пояснил, что цены производителей продолжают снижаться из-за большого объема предложения. За 12 месяцев тонна гречки подешевела с 44 946 рублей за тонну до 34 190 рублей.
Снижение рентабельности лишает аграриев мотивации заниматься выращиванием данной культуры. Директор по развитию «ЮниКрупа» Алексей Непоклонов отметил, что крупа, техника и труд работников становятся дороже с каждом годом, поэтому производители при сегодняшних ценах могут даже работать в минус.
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Екатерина Коршунова