В России участились случаи подделки запчастей

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В России участились случаи продажи поддельных запчастей, сообщает РИА Новости на основе исследования FIT SERVICE и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze.
Причины специалисты видят в параллельном импорте из-за санкций, отметив, что на рынке отсутствует механизм контроля за подлинностью запчастей.
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Ювелина Бернст