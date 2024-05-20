В СНБО Украины подчеркнули неизбежность переговоров с РФ

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Киев понимает, что российско-украинский конфликт должен закончиться переговорами. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.
«Украина четко осознает, что конфликт закончится переговорами», — сообщил он.По его словам, сейчас ситуация на фронте для Украины является сложной. Литвиненко отметил, что власти Украины рассчитывают на формулу, представленную Зеленским, которую будут продвигать в Швейцарии.
Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в Швейцарии. Страна выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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