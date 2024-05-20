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В СНБО Украины подчеркнули неизбежность переговоров с РФ

Секретарь СНБО: Украина осознает, что конфликт с РФ закончится переговорами
20 мая 2024, 15:41
Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Киев понимает, что российско-украинский конфликт должен закончиться переговорами. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.
«Украина четко осознает, что конфликт закончится переговорами», — сообщил он.
По его словам, сейчас ситуация на фронте для Украины является сложной. Литвиненко отметил, что власти Украины рассчитывают на формулу, представленную Зеленским, которую будут продвигать в Швейцарии.



Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в Швейцарии. Страна выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Дорогое удовольствие: россиян предупредили о подорожании кофе
«Известия»: кофе в России подорожает на 25-35%
10 мая 2024, 03:03

Фото: istock / reach-art

В скором времени ожидается плавный рост цен на 15-35% на все виды кофе в России. Наибольший рост цент прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Об этом рассказали эксперты рынка.
Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников заявил «Известиям», что примерно треть мировых поставок зерен сорта робуста приходится на Вьетнам, где прогнозируется неурожай из-за старых деревьев.

«Дорогие сорта кофе также подорожают, но их производители будут стараться сдерживать цены, чтобы не потерять клиентов», — рассказал собеседник издания.
Глава кофейного направления CafeStore в Модульбанке Владислав Калистратов считает, что минимальный ценник на кофе вырастет на 25-35%. Премиум сегмент — на 15-25%.

Ранее эксперты предположили, что будет с ценами на АЗС этим летом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Снайпер из Новой Каховки ликвидировал чернокожих наемников из США в зоне СВО
27 апреля 2024, 09:44

Фото: iStock/zabelin

Российский снайпер из Новой Каховки Херсонской области рассказал, что ему удалось ликвидировать чернокожих американских наёмников при взятии Светлодарской ТЭС, его слова передает РИА Новости.
«При взятии Светлодарской ТЭЦ мной были замечены в оптический прицел лица не украинского происхождения, потому что они были черного цвета. Точно сказать - не коренные жители Украины. При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы. Афроамериканцы», — рассказал российский снайпер.

Однако он добавил, что украинцы изуродовали тела ликвидированных снайпером афроамериканцев, чтобы стереть следы участия иностранных государств в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что в Херсоне стало существенно больше грузинских наёмников, которые занимаются вымогательством и захватом имущества у местных жителей.

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Россиян предупредили о скором подорожании вин
В Минпромторге не исключили подорожания российских вин из-за повышения акцизов
16 апреля 2024, 23:30

Фото: istock / ipopba

Минпромторг допустил подорожание российских вин из-за повышения акцизов. Об этом заявил замглавы министерства Виктор Евтухов, его слова приводит портал «Агроэксперт»
Как утверждает Евтухов, повышение цен будет незначительным, а решение об этом не должно нанести веред потребителям и бизнесу.

«Я думаю, что решение будет принято взвешенное и разумное, чтобы это не повлияло ни на потребителей, ни на производителя», — отметил Евтухов.
Замглавы Минпромторга добавил, что перед принятием любых решений нужно обсудить все с ассоциациями и производителями вин. По его словам, активное повышение цен приведет к отказу покупателей от вина и их переходов другой сегмент рынка спиртного.

Так, с 1 мая ставки акциза на вина, за исключением крепленых, повысятся с 34 рублей до 108 рублей за 1 литр.

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#алкоголь
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В России предрекли рост стоимости гречки
Forbes: гречка может вновь подорожать из-за сокращения посевных площадей
09 апреля 2024, 18:20

Фото: iStock/Olena Vasylieva

В настоящее время цены на гречку в магазинах находятся на рекордно низком уровне, но эта ситуация стала проблемной для сельхозпроизводителей, по причине того, что себестоимость выращивания гречихи растет, а реализация крупы по высокой цене невозможна. Об этом сообщает Forbes.
Согласно прогнозам экспертов, в этом году посевные площади под гречиху могут уменьшиться на треть, что повлечет за собой увеличение стоимости гречки до 140 рублей за килограмм в следующем году. В мае 2022 года средняя стоимость гречки выросла до 144,2 рубля за килограмм, однако в феврале текущего года она опустилась до 85,9 рубля.

Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов пояснил, что цены производителей продолжают снижаться из-за большого объема предложения. За 12 месяцев тонна гречки подешевела с 44 946 рублей за тонну до 34 190 рублей.

Снижение рентабельности лишает аграриев мотивации заниматься выращиванием данной культуры. Директор по развитию «ЮниКрупа» Алексей Непоклонов отметил, что крупа, техника и труд работников становятся дороже с каждом годом, поэтому производители при сегодняшних ценах могут даже работать в минус.

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В России подешевели Volkswagen и Citroen из параллельного импорта
14 марта 2024, 03:14

Фото: iStock/ Ivan Kyryk

Дилеры, продающие автомобили, завезенные в Россию по параллельному импорту, скинули цены на кроссоверы Volkswagen Teramont и Citroen C5 Aircross, сообщает Аutonews.
Корреспондент издания, будучи в роли потенциального клиента, убедился, что в автосалоне крупного российского дилера завезенный из Китая Volkswagen Teramont можно приобрести за 7,84 млн руб. В феврале 2024 года цена такого автомобиля составляла 8 млн руб.

В автосалоне, предлагающем кроссоверы Citroen C5 Aircross, завезенные из Китая, такую модель можно приобрести за 4,05 млн руб. В прошлом месяце этот автомобиль оценивали в 4,19 млн руб. Сотрудник автосалона упомянул, что на этот кроссовер распространяется заводская гарантия в два года.

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В «Ленте» объяснили исчезновение из ассортимента Milka и Alpen Gold
13 марта 2024, 23:47

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

В пресс-службе сети «Лента» объяснили, почему с полок ее магазинов пропал ассортимент продукции американской компания Mondelez International, производителя шоколада Milka и Alpen Gold, а также печенья OREO, передает РИА Новости.
Mondelez International отказалась поставлять свои товары в магазины сети по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны покупателям, утверждают в пресс-службе ретейлера.

Там отметили, что в некоторых магазинах остатки товаров еще остаются.

После начала военной операции на Украине Mondelez приостановила рекламные проекты и инвестиции в производство в России, но не ушла с российского рынка. Производитель заявил, что его товары являются «основным продуктом повседневного спроса для простых людей». Из-за этого Украины внесла компанию в свой список «международных спонсоров войны».

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#операции
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Цены на бананы в мире ждет небывалый рост
Эксперт ООН Лю: цены на бананы в мире могут вырасти из-за изменения климата
12 марта 2024, 11:06

Фото: iStock/LightStock

Бананы могут резко подорожать во всем мире по причине изменения климата. Об этом сообщил эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Паскаль Лю, передает «Би-би-си».
Паскаль Лю выразил свою глубокую обеспокоенность изменением климатических условий в мире, ведь это может сильно ударить по сфере производства бананов. В первую очередь нужно остерегаться наводнений и сильного ветра, поскольку они усугубляют риск распространения болезней на полях произрастания всеми любимого лакомства.

Кроме того, дополнительными отягчающими факторами могут стать повышение цен на удобрения, энергию и транспорт, а также дефицит кадров. По мнению Лю, можно избежать кризиса в банановой отрасли, если существенно повысить уровень предложения.

Банан является самым экспортируемым фруктом в мире. Например, Великобритания ежегодно импортирует около 5 млрд бананов, 90% которых продаются через крупные супермаркеты.

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#климат
#цены
#фрукты
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Аналитик Демура назвал «игрой цифр» реальный уровень инфляции
11 марта 2024, 23:19

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура объяснил информацию ЦБ РФ о быстром росте денежной массы за последние месяцы.
Он также высказал мнение о том, что официальная информация Росстата об уровне инфляции является вполне достоверной.

«Цифры инфляции зависят от состава потребительской корзины, так как те цифры, которые публикуются ЦБ, Росстатом, не совсем точны в том смысле, чтобы иметь такую инфляцию, у вас потребительская корзина должна соответствовать доходу где-то 400 тыс., так как разные товары имеют разные веса. Хотя надо посмотреть на медианный доход, а не на средний. Это игра цифр», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Демура.

А директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец высказался о благополучии как покупательной способности зарплат и отметил, что за последние шесть лет этот показатель сильно не изменился.

«Росстат считает покупательную способность доходов населения — количество мяса, молока, яиц и прочее, что можно купить на денежных доход россиянина в месяц. И если мы возьмём динамику за последние шесть лет, никакого серьёзного прогресса не увидим, но и падения тоже не увидим», — отметил в беседе с «Царьградом» Зубец.

Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что в этом году рост реальных доходов населения продолжиться, и этой тенденции будет способствовать фактор нехватки кадров.

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#росстат
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#доходы
#цб
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Молдавские виноделы представили вино, созданное с помощью ИИ
11 марта 2024, 21:23

Фото: iStock/Giovanni Magdalinos

На международной выставке ProWein2024 в Дюссельдорфе молдавские виноделы удивили собравшихся, представив вино, созданное с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Молдавии.
Делегация виноделов отметила, что новое вино сочетает в себе многовековое винодельческое наследие страны и современные технологии 21 века.

«Этот год стал историческим для виноделия в Молдавии — выпустили революционное вино Chelaris, созданное с помощью искусственного интеллекта», — отмечено на странице министерства сельского хозяйства в соцсетях.
Выставка ProWein2024 проходит в немецком городе Дюссельдорф с 10 по 12 марта. Здесь представлены самые передовые разработки в области виноделия. На мероприятие съехались тысячи сомелье, экспертов и виноделов из разных уголков мира.

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