Водителям напомнили главные правила при сильном снегопаде

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что при сильных метелях и снегопадах водителям стоит соблюдать скорость и дистанцию, а также ехать плавно.
«Надо включить световые приборы, противотуманные фары, сократить скорость и соблюдать дистанцию. Если на заснеженной трассе впереди машина начинает сбавлять скорость, надо не лететь ей под зад, а соблюдать безопасную дистанцию, чтобы идущий позади транспорт тоже мог среагировать. Если в условиях недостаточной видимости вы начинаете сбавлять скорость, я рекомендую включить аварийную сигнализацию. Чем большим числом световых приборов вы подсветите себя, тем больше шанс, что другие водители успеют вовремя среагировать», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
При этом, эксперт рекомендовал в такую погоду по возможности не совершать поездок на автомобиле.
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