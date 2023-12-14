Врач Калачян допустил рост цены на услуги стоматологов в 2024 году

В ноябре 2023 года стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. По данным Руспродсоюза, набор питания обойдётся одному россиянину минимум в 5803,4 рубля.