Врач Калачян допустил рост цены на услуги стоматологов в 2024 году

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Врач-стоматолог Тигран Калачян заявил, что в наступающем году услуги стоматологических клиник могут вырасти в 1,5 раза.
«Есть вероятность, что стоимость стоматологических услуг вырастет в будущем году в 1,5 раза, но более точные данные мы узнаем уже через месяц», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Калачян.
Он добавил, что в этом году уже показали рост стоимости сложные и простые стоматологические услуги, также выросло в цене и само соответствующее медицинское оборудование.
Ранее врач-стоматолог группы компаний Эрика Сотникова рассказала, что одним из наиболее распространенных видов рака считается рак слизистой оболочки полости рта, симптомами которого является сухость, появление неприятного запаха и увеличение лимфатических узлов в области шеи.
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