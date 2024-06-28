Юрист Гукова рассказала, когда клиент может не платить за услугу в салоне красоты

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Услугу в салоне красоты можно не оплачивать, если работа выполнена с явными дефектами. Об этом сообщила основатель компании «Консул», юрист Ирина Гукова.
«У клиента должна быть обоснованная претензия. Можно не оплачивать услуги, если работа была сделана с явными дефектами. Например, если речь идёт о маникюре, это могут быть трещины на ногтях, сколы, вздувшийся лак. Помимо некачественной работы, причиной для отказа от оплаты может стать причинение вреда здоровью: воспалительный процесс, повреждения кожи, открытые раны и так далее», – сказала юрист «Известиям».Другими причинами могут быть нарушение сроков выполнения работы и нарушение мастером гигиенических норм.
«Если выяснилось, что мастер или салон не имеют лицензий и разрешений на предоставление услуг, это тоже может оказаться причиной для отказа от оплаты. Если услуга не соответствует рекламируемым условиям или клиента ввели в заблуждение относительно её характеристик, он может не платить», – добавила Гукова.Она также подчеркнула, что иногда салоны или мастера заранее договариваются с клиентами о бесплатных услугах, например, в рамках акции. Тогда эти условия не могут быть нарушены, и мастер не имеет права требовать оплаты.
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