Юрист Хаминский заявил об опасности самозанятых мастеров маникюра

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Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что самозанятые мастера маникюра могут быть опасны, поскольку они могут не соблюдать санитарно-эпидемиологические и иные нормы, что может нести опасность для клиента.
«Санитарно-эпидемиологические, противопожарные и иные обязательные требования распространяются только на официально зарегистрированные хозяйствующие субъекты – ООО и ИП. Самозанятый является обычным гражданином и формально не обязан исполнять то, что другим положено по закону. Такой мастер может не продезинфицировать инструмент, не помыть руки, не обработать спиртом поверхности. Получить гнойное воспаление в таких условиях проще простого», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминска.
Он подчеркнул, что ещё хуже дела обстоят в сфере косметологии, где самозанятый может использовать препараты, опасные для здоровья клиента.
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Мелисса Тимофеева