Жителям Подмосковья объяснили, как вернуть эвакуированный автомобиль

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Если автомобиль был было неправильно припаркован, его могут эвакуировать. В пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области рассказали, как узнать, куда переместили машину, и как забрать её со штрафной стоянки.
Автомобиль могут эвакуировать, если он припаркован в зоне действия запрещающих знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
Если владелец не обнаружил свою машину на месте парковки, он должен немедленно позвонить по номеру 112. Понадобится сообщить оператору марку, модель, цвет и государственный номер транспортного средства. После проверки по базам данных автовладельцу дадут дальнейшие инструкции.
На сайте Центра безопасности дорожного движения Московской области можно получить информацию о территориальном подразделении Управления регионального административно-транспортного контроля, ГИБДД или ГУСТ, в зоне действия которого автомобиль был отправлен на специальную стоянку, а также проверить информацию по автомобилю, введя его номер в специальное поле.
Перед тем, как забрать автомобиль со спецстоянки, необходимо получить письменное разрешение на его выдачу в одном из территориальных подразделений УРАТК, ГИБДД или ГУСТ МО по месту задержания автомобиля.
Далее нужно позвонить по телефону организации, осуществляющей эвакуацию, и получить информацию об адресе стоянки.
На спецстоянке нужно будет обязательно предъявить паспорт; решение о возврате транспортного средства; водительское удостоверение; СТС эвакуированного автомобиля и полис ОСАГО.
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Если владелец не обнаружил свою машину на месте парковки, он должен немедленно позвонить по номеру 112. Понадобится сообщить оператору марку, модель, цвет и государственный номер транспортного средства. После проверки по базам данных автовладельцу дадут дальнейшие инструкции.
Перед тем, как забрать автомобиль со спецстоянки, необходимо получить письменное разрешение на его выдачу в одном из территориальных подразделений УРАТК, ГИБДД или ГУСТ МО по месту задержания автомобиля.
Далее нужно позвонить по телефону организации, осуществляющей эвакуацию, и получить информацию об адресе стоянки.
На спецстоянке нужно будет обязательно предъявить паспорт; решение о возврате транспортного средства; водительское удостоверение; СТС эвакуированного автомобиля и полис ОСАГО.
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Лора Луганская