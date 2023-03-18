«Гиацинт-С» ВС РФ уничтожает технику ВСУ под Угледаром

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Российская самоходная пушка уничтожает технику ВСУ под Угледаром
Российская самоходная пушка «Гиацинт-С» уничтожает украинское оружие под Угледаром, сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что расположение техники ВСУ обнаружили с помощью беспилотника. Теперь «Гиацинт», разработанная на уральском заводе, в щепки разносит украинские танки.
Напомним, вчера Минобороны РФ заявило, что за сутки на Донецком направлении российским военнослужащим удалось уничтожить до 135 солдат ВСУ, боевую машину РСЗО «Град», три бронемашины, гаубицу Д-30 и склад боеприпасов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Макгрегор раскрыл, куда стали бесследно исчезать украинцы.
Отмечается, что расположение техники ВСУ обнаружили с помощью беспилотника. Теперь «Гиацинт», разработанная на уральском заводе, в щепки разносит украинские танки.
Напомним, вчера Минобороны РФ заявило, что за сутки на Донецком направлении российским военнослужащим удалось уничтожить до 135 солдат ВСУ, боевую машину РСЗО «Град», три бронемашины, гаубицу Д-30 и склад боеприпасов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Макгрегор раскрыл, куда стали бесследно исчезать украинцы.
Евгения Парфентьева