Гастрономический фестиваль в Истре соберёт около 300 фермеров из 50 регионов

Фото: пресс-служба Министерства культуры МО
В деревне Дубровское городского округа Истра 2-4 августа пройдёт большой гастрономический фестиваль фермерской продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«В фестивале примут участие около 300 фермеров из более чем 50 регионов России, в том числе, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. На фестивале также представят около 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов», – говорится в сообщении.В министерстве добавили, что в фестивале примут участие и представители Белорусии с новой линейкой гастрономической продукции и активными зонами для гостей.
По традиции на фестивале будут представлены сыры и молочная продукция из коровьего, овечьего и козьего молока, а также мясные и рыбные деликатесы, грибы, ягоды, мёд и продукты пчеловодства, натуральные напитки, хлеб, чаи и многое другое.
«Для маленьких посетителей приготовили множество развлечений. Это батутный городок, активные игры, конкурсы и мастер-классы по росписи деревянных игрушек. На мини-ферме дети и родители познакомятся с животными, живущими на сыроварне», – рассказали в пресс-службе.Мероприятие проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская