Ресторатор Колесников раскрыл современное состояние домов отдыха в России

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Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников заявил, что сейчас домов отдыха советского образца как таковых нет, однако некоторые гостиницы и отели могут так называть.
«Как бы не назывались отели, это просто названия средств размещения. Дом отдыха или загородный отель. Кто-то предпочитает их называть «загородный отель», эко-отель. Это маркетинговая составляющая. Как таковых домов отдыха сегодня не существует», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колесников.
Вместе с тем, напомнил эксперт, любые гостиницы и отели подпадают под официальную государственную сертификацию.
До этого глава управления по туризму Египта Амр Элькади заявлял, что отели в Египте не планируют отказываться от системы «все включено».
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Мелисса Тимофеева