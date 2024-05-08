Россиянам раскрыли самый бюджетный вариант отдыха на вторые майские

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что наиболее бюджетным вариантом путешествия на вторые майские праздники может стать Золотое кольцо.
«Можно съездить во Владимир, Суздаль, Углич, а жить в недорогих гостиницах: сейчас вполне реально найти номер за 4 тыс. рублей в сутки», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Мкртчян.
А заместитель гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова рекомендовала для экономии средств планировать летние путешествия заранее.
«Начните с финансового планирования: определите категории обязательных расходов, приоритеты на время отпуска, изучите отзывы о месте отдыха, чтобы узнать, какие траты могут вас ждать. Не забудьте про страхование путешественников, даже если поездка по России. Учтите расходы на развлечения и досуг, предусмотрите, чтобы по возвращению у вас оставались деньги», — пояснила в беседе с «Известиями» Белова.Ранее опрос показал, что большинство россиян планирует провести летний отпуск на территории России.
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Мелисса Тимофеева