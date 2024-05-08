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Россиянам раскрыли самый бюджетный вариант отдыха на вторые майские

Турэксперт Мкртчян рекомендовал посмотреть Золотое кольцо на вторые майские
08 мая 2024, 17:07
Фото: iStock/saiko3p

Фото: iStock/saiko3p

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что наиболее бюджетным вариантом путешествия на вторые майские праздники может стать Золотое кольцо.
«Можно съездить во Владимир, Суздаль, Углич, а жить в недорогих гостиницах: сейчас вполне реально найти номер за 4 тыс. рублей в сутки», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Мкртчян.

А заместитель гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова рекомендовала для экономии средств планировать летние путешествия заранее.



«Начните с финансового планирования: определите категории обязательных расходов, приоритеты на время отпуска, изучите отзывы о месте отдыха, чтобы узнать, какие траты могут вас ждать. Не забудьте про страхование путешественников, даже если поездка по России. Учтите расходы на развлечения и досуг, предусмотрите, чтобы по возвращению у вас оставались деньги», — пояснила в беседе с «Известиями» Белова.

Ранее опрос показал, что большинство россиян планирует провести летний отпуск на территории России.

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#отдых
#расходы
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Российские арендодатели стали чаще сдавать жильё туристам с животными
02 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/humonia

В России арендодатели стали чаще соглашаться сдавать жильё людям, путешествующим с животными.
То же касается и аренды для туристов с детьми.

Так, число посуточных объектов, доступных для бронирования с животными, за год выросло на 10%, с детьми – на 8%.

«При путешествии с детьми в большинстве случаев выбор посуточных квартир и загородного жилья не отличается от того, как если бы в объекте размещения были только взрослые. Другое дело — поездки с животными. К путешествию с питомцами стоит подойти более ответственно и заранее забронировать места размещения», — отметил в беседе с Газета.ру руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Ранее опрос показал, что большинство россиян планирует провести летний отпуск на территории России.

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Webbankir: почти все россияне заметили рост цен на отдых в России
27 апреля 2024, 12:11

Фото: iStock/demerzel21

Многие россияне заявили, что заметили увеличившуюся стоимость отдыха в России. Такие данные следуют из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.
Результаты опроса опубликовала «Газета.Ru». Согласно полученным данным, 93,8% опрошенных россиян заметили рост цент на отдых в стране. При этом 67,7% из них утверждают, что поездки по стране подорожали из-за значительной инфляции. При этом 4,5% респондентов не увидели изменения цен, а 1,7% и вовсе считают, что цены снизились.

48,8% опрошенных отметили, что стоимость поездки зависит от места путешествия.

При этом россияне считают, что качество услуг в сфере российского туризма выросло за последние три года. Так считают 74,2% опрошенных. 80% заметили увеличение выбора направлений для туризма.

Опрос провели в апреле текущего года. Всего опросили 1500 совершеннолетних россиян из разных регионов страны.

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Стало известно, где большинство россиян проведёт летний отпуск
Большинство россиян запланировали летом путешествие по России
25 апреля 2024, 15:44

Фото: iStock/Viktoriya Telminova

Большинство россиян планирует провести летний отпуск на территории России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого «Сбер Страхования жизни» и сервиса «Работа.ру».
По данным издания «Известия», которое изучило документы исследования, всего в летний отпуск планирует отправиться 68% опрошенных россиян. Из них 72% планируют путешествие в рамках России. Также по 4% планируют посетить Азию и Европу, 2% отправятся на Ближний Восток. Некоторые же планируют поехать в Африку, Южную Америку или отдельные острова.

При этом 27% опрошенных планируют отправиться на море, а 26% - на озеро или речку, 25% респондентов поедут в другой город, а 23% проведут отпуск на даче, 13% займутся своим здоровьем.

В среднем россияне готовы потратить на отпуск порядка 120 тысяч рублей.

«Мы советуем планировать путешествие заранее, например, за год. В таком случае ежемесячные отчисления в размере 10–20% от дохода позволят достичь поставленной цели и обойтись без необходимости оформления кредита или траты средств с продажи имущества», — посоветовала управляющий директор управления методологии и компетенций «Сбер Страхования жизни» Наталья Тарасова.

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#траты
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Стало известно, куда россияне отправятся отдыхать на майские праздники
АТОР: большинство россиян отправятся в Краснодарский край на майские праздники
24 апреля 2024, 20:05

Фото: iStock/inewsistock

Впереди россиян ждут длинные майские праздники: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. В связи с этим, многие граждане решили отправиться в путешествия по стране.
Лидером среди направлений для туризма в майские праздники стал Краснодарский край. Следом за ним идут кавказские минеральные воды, в частности, Кисловодск, рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Третье и четвёртое место заняли Москва и Санкт-Петербург. А завершают пятёрку лидеров сразу два региона – Подмосковье и Крым.

По словам Ромашкина, цены в этом году выросли. В среднем рост цен на отели и авиаперелёты составил порядка 15%.

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#майские праздники
#путешествия
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Авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России
24 апреля 2024, 17:04

Фото: iStock/Diy13

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России. Об этом говорится в заявлении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что турецкая авиакомпания сохранила возможность отдельно приобрести билеты в Турцию и в Мексику. В Turkish Airlines ожидают, что это позволит не возмещать стоимость перелета в турецкий аэропорт в случае, если на рейсе в Мексику возникнут проблемы, тем самым не увеличивать расходы авиаперевозчика.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. По словам представителя Кремля, проблему с отказами россиянам в перелетах на рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Латинскую Америку удастся решить благодаря дружественным отношениям между Россией и Турцией.

Напомним, туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий».

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#турция
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Жители Подмосковья могут принять участие в фестивале геобрендов «Земля открытий»
22 апреля 2024, 10:42

Фото: istockphoto / wastesoul

Фестиваль геобрендов «Земля открытий» проводится для повышения туристической и инвестиционной привлекательности территорий. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.
На сегодняшний день заявки подали порядка 180 проектов из 25 регионов со всей страны.

«Фестиваль геобрендов «Земля открытий» — это создание видеоистории территории руками ее жителей. В коллекцию войдут видеоролики/фильмы о событиях, о возможностях путешествий, делового сотрудничества, развлечений, спорта, отдыха с привязкой к конкретной территории. Главная цель – собрать как можно больше видеоконтента, обновлять его ежегодно, сделать доступным для использования как учебного, познавательного материала в школах на уроках истории родного края, в туристических центрах; и как информационно-рекламного материала в отелях, ресторанах, вокзалах, аэропортах, общественном транспорте», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что подать заявку можно до 1 мая 2024 года на официальном сайте мероприятия.

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#страны
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#подмосковье
#жители
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Россияне начали активно интересоваться летним отпуском в Европе
РБК сообщает о росте спроса россиян на поездки в Европу
21 апреля 2024, 12:45

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Россияне начали активнее интересоваться летним отпуском в Европе. В официальных визовых центрах выстроились очереди за шенгенскими визами, сообщает РБК.

О росте в текущем году спроса на отпуск в европейских странах рассказала изданию гендиректор сети «Единый Визовый Центр» Алина Гафурова. По её словам, в настоящее время имеются трудности с получением долгосрочный виз, поэтому россияне начали чаще обращаться за помощью к агентам.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о самых популярных среди россиян направлениях путешествий на майские праздники. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#европа
#россияне
#туризм
#отпуск
#визы
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Туристам раскрыли, когда в Дубай вернётся хороша погода
Синоптик Вильфанд пообещал хорошую погоду в Дубае уже 18 апреля
17 апреля 2024, 22:56

Фото: iStock/JandaliPhoto

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал улучшение погодных условий в Дубае уже с 18 апреля.
«Начиная уже с 18 апреля в Дубай возвращается вначале умеренная погода, переменная облачность, температура 26-27°C, а уже послезавтра обычная — 29-31°C и без осадков, малооблачная погода», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Вильфанд.

Специалист подчеркнул, что выпавшие на город осадки стали рекордными.

А юрист Илья Русяев отметил, что при таких форс-мажорных обстоятельствах расходы и все неудобства регулируются согласно договорам, заключённым с туроператором или страховой организацией.

«Вопросы компенсаций и помощи туристам в таких форс-мажорных обстоятельствах напрямую зависят от конкретных условий, прописанных в договоре с туроператором. Большинство туркомпаний предусматривают пункты, регулирующие свои обязательства перед клиентами при задержках из-за непреодолимых обстоятельств», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

Он подчеркнул, что ситуация в Дубае вполне входит в пределы нормы для подобных форс-мажорных обстоятельств, а все вовлечённые в это стороны, включая авиакомпании, туроператоров, властей ОАЭ и страховщиков, предпринимают всё возможное для минимизации убытков и ущерба для туристов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что массовых отказов туристов от поездок в ОАЭ на фоне непогоды в Дубае не наблюдается.

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#погода
#туристы
#расходы
#оаэ
#наводнение
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Турэксперт Мкртчян: Туристы не отказываются от поездок в Дубай из-за потопов
17 апреля 2024, 15:56

Фото: iStock/Katiekk2

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что массовых отказов туристов от поездок в ОАЭ на фоне непогоды в Дубае не наблюдается.
«Где-то 20-25 рейсов не вылетело вчера из России. Давайте 25 умножим в среднем на 150 человек, вот вчера не вылетело примерно 3,5 тыс. человек оттуда и туда. Вот с ними сейчас решаем вопрос по проживанию, по питанию. А те, кто летят в субботу, в пятницу, они спокойно все полетят», — прокомментировал в беседе с RT специалист.

Он объяснил такой спрос на путешествия в страну в том числе и с тем, что в ОАЭ стоимость туров ниже, чем, например, в Турции.

А чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев, устроивший накануне заплыв по затопленным улицам Дубая, сообщил о том, что в городе ввели «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных дождей.

«Большое количество автомобилей брошено посреди трасс. Власти объявили «оранжевый» уровень тревоги», — поделился в беседе с «Известиями» Мордовцев.

Ранее российская туристка Лариса Гулимова, находящаяся сейчас в отпуске в Дубае, рассказала о сильнейшем потопе в городе.

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#путешествия
#оаэ
#природа
#наводнение
#туризм
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