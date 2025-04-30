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/ Алексей Павлов
Новости по тэгу Алексей Павлов
30 апреля 2025, 16:25
Алексей Павлов стал новым руководителем подмосковного главка МЧС
ПОДМОСКОВЬЕ
29 апреля 2025, 19:06
Федеральная проверка признала Подмосковье готовым к пожароопасному сезону
ПОДМОСКОВЬЕ
28 апреля 2025, 15:13
Стартовало движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе
ПОДМОСКОВЬЕ
21 апреля 2025, 16:56
В подмосковных лесах за месяц потушили 25 пожаров
ПОДМОСКОВЬЕ
18 апреля 2025, 17:54
Жителям и гостям Подмосковья напомнили об особом противопожарном режиме в лесах
ПОДМОСКОВЬЕ
05 марта 2025, 20:03
Никита Джигурда указал, что «голая» вечеринка Ивлеевой совпала с 666-м днём СВО
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
21 февраля 2025, 15:46
В Подмосковье в 2025 году отремонтируют около 1,5 тыс. км дорог
ПОДМОСКОВЬЕ
13 февраля 2025, 13:36
В Подмосковье установят более 60 км ограждений на региональных дорогах
ПОДМОСКОВЬЕ
12 февраля 2025, 11:35
В Подмосковье знаками направления поворота снабдят почти 500 участков автодорог
ПОДМОСКОВЬЕ
29 января 2025, 15:00
Подмосковный пассажиропоток за пять лет увеличился на 80 млн
ОБЩЕСТВО
29 января 2025, 14:46
В Подмосковье за год обновили более 1 тыс. автобусов и приняли 775 водителей
ОБЩЕСТВО
24 января 2025, 10:01
В Подмосковье отремонтируют более 1,4 тыс. дорог
ОБЩЕСТВО
21 января 2025, 21:08
В Минтрансе Подмосковья рассказали, как аварийность в регионе снизили на 30%
ОБЩЕСТВО
16 января 2025, 14:54
В Подмосковье за год запустят движение по 43 объектам дорожной инфраструктуры
ОБЩЕСТВО
16 января 2025, 14:40
В Московской области обновили парк автобусов
ОБЩЕСТВО
10 января 2025, 16:49
В Подмосковье уменьшилось число ДТП
ОБЩЕСТВО
28 декабря 2024, 18:10
В Подмосковье в 2024 году построили 80 км новых дорог
ОБЩЕСТВО
28 декабря 2024, 16:47
В Подмосковье за год выявили около 4 тыс. нарушений в деятельности такси
ОБЩЕСТВО
28 декабря 2024, 11:07
На дорогах Подмосковья обеспечат безопасный проезд в новогодние праздники
ОБЩЕСТВО
27 декабря 2024, 22:00
Комплексы «Азимут 4» снизили аварийность в местах концентрации ДТП в Подмосковье
ОБЩЕСТВО
27 декабря 2024, 13:49
В Московской области в 2024 году совершили более 200 миллионов поездок на такси
ОБЩЕСТВО
26 декабря 2024, 16:43
Минтранс Подмосковья рассказал об итогах работы пассажирского транспорта в 2024 году
ОБЩЕСТВО
25 декабря 2024, 14:15
В Московской области каждый год проводится противогололёдная обработка дорог
ОБЩЕСТВО
20 декабря 2024, 21:54
В Подмосковье подвели итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
ОБЩЕСТВО
16 декабря 2024, 13:43
В автобусные парки Подмосковья до конца года поступит 200 новых машин
ОБЩЕСТВО
13 декабря 2024, 17:04
В Подмосковье завершили капитальный ремонт трёх мостов
ОБЩЕСТВО
10 декабря 2024, 13:51
На дорогах Подмосковья обустроили около 160 новых искусственных неровностей
ОБЩЕСТВО
06 декабря 2024, 10:54
В Подмосковье снизилось число ДТП с погибшими и ранеными
ОБЩЕСТВО
05 декабря 2024, 16:55
В Подмосковье с начала года перекрыли более 200 опасных переходов через ж/д пути
ОБЩЕСТВО
03 декабря 2024, 15:43
В Подмосковье за сезон совершили 19,5 млн поездок на арендованных самокатах
ОБЩЕСТВО
03 декабря 2024, 13:53
В Подмосковье установили дополнительные знаки на 185 участках дорог
ОБЩЕСТВО
03 декабря 2024, 11:18
В Ленинском районе на разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 нанесли разметку
ОБЩЕСТВО
29 ноября 2024, 14:31
В Подмосковье обработали от наледи 7,6 тыс. км дорог
ОБЩЕСТВО
28 ноября 2024, 12:13
В Московской области завершилось строительство новых тротуаров
ОБЩЕСТВО
25 ноября 2024, 19:07
По поручению помощника президента РФ прошло совещание по вопросам разработки нацпроектов
ПОЛИТИКА
25 ноября 2024, 16:04
На территории Подмосковья до конца года откроют движение по 11 новым дорогам
ОБЩЕСТВО
Показано строк 36 из 499
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