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/ Василий Небензя
29 июня 2023, 21:26
Небензя: Мобилизационный резерв Украины заканчивается
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
06 июня 2023, 20:30
Небензя: Киев атаковал Каховскую ГЭС для нанесения гуманитарного ущерба
ПОЛИТИКА
30 мая 2023, 20:16
Небензя: РФ будет предельно жёстко отвечать на любые атаки Киева на ЗАЭС, ЛЭП и Энергодар
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ