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/ Илья Бронштейн
21 июля 2023, 07:20
Учителя из Химок получили жилищные сертификаты
ОБЩЕСТВО
19 июля 2023, 12:27
Подмосковным учителям вручили сертификаты на покупку жилья по социальной ипотеке
ОБЩЕСТВО
19 мая 2023, 15:19
Для 3 тыс студентов из подмосковных отрядов стартовал летний трудовой семестр
ОБЩЕСТВО
17 мая 2023, 11:29
В меню школьных столовых Подмосковья по просьбам детей добавили новые блюда
ОБЩЕСТВО
21 апреля 2023, 15:55
Подмосковным выпускникам расскажут, как получить за ЕГЭ 100 баллов
ОБЩЕСТВО