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/ Колумбия
18 июля 2023, 14:26
Семь человек погибли в результате схода лавины в Колумбии
ПРОИСШЕСТВИЯ
02 июля 2023, 07:15
В Колумбии произошло столкновение военных самолетов
ПРОИСШЕСТВИЯ
30 июня 2023, 13:12
Посла Колумбии вызвали в МИД РФ из-за ситуации в Краматорске
ПОЛИТИКА
12 июня 2023, 21:47
СМИ: Мать выживших в Колумбии детей была жива четыре дня после авиакатастрофы
ПРОИСШЕСТВИЯ
11 июня 2023, 22:13
Родственники выживших в джунглях в Колумбии детей рассказали об их состоянии
ПРОИСШЕСТВИЯ
18 мая 2023, 05:10
Дети с разбившегося в Колумбии самолёта через 16 дней найдены живыми
ПРОИСШЕСТВИЯ
16 апреля 2023, 06:39
В Колумбии от удара молнии погибли люди
ПРОИСШЕСТВИЯ
22 марта 2023, 00:13
В Колумбии женщина соблазнила наркобосса, чтобы отомстить за смерть мужа
ПРОИСШЕСТВИЯ