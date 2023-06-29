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/ МВФ
29 июня 2023, 19:50
МВФ направит Украине второй транш объемом $890 млн
ПОЛИТИКА
27 июня 2023, 02:08
В России назвали причину критического состояния экономики Запада
ЭКОНОМИКА
26 июня 2023, 02:42
Представитель РФ в ВМФ Можин объяснил поиск альтернативы доллару в мире
ЭКОНОМИКА
26 июня 2023, 02:24
Представитель России в МВФ заявил о неизбежном изменении роли Фонда
ПОЛИТИКА
01 мая 2023, 16:17
В МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара
ЭКОНОМИКА
28 апреля 2023, 08:21
МВФ признал, что российская экономика оказалась устойчивой к санкциям
ЭКОНОМИКА
11 апреля 2023, 13:30
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2023 год
ЭКОНОМИКА
31 марта 2023, 16:23
Reuters: МВФ одобрил предоставление Украине кредита на 15,6 млрд долларов
ПОЛИТИКА
30 марта 2023, 04:29
В МВФ призвали признать несправедливое распределение благ в мире
ЭКОНОМИКА