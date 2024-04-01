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/ Маргарита Симоньян
01 апреля 2024, 22:19
Маргарита Симоньян сообщила, что знает о готовящемся на нее покушении
ОБЩЕСТВО
19 мая 2023, 10:38
На имя Симоньян пришла бандероль со следами взрывчатки
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 марта 2023, 17:18
Симоньян пригрозила подлетным временем странам, которые захотят арестовать Путина
ПОЛИТИКА