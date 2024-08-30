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/ Монголия
30 августа 2024, 20:28
МИД Украины призвало Монголию арестовать Путина по ордеру МУС
ПОЛИТИКА
30 августа 2024, 15:52
Bloomberg: Монголия не будет выполнять ордер МУС на арест Путина
ПОЛИТИКА
29 августа 2024, 17:11
Официальный визит Владимира Путина в Монголию состоится 3 сентября
ПОЛИТИКА
27 июня 2023, 14:24
Роспотребнадзор заявил, что риски завоза чумы на территорию России отсутствуют
ОБЩЕСТВО
23 июня 2023, 12:45
Роспотребнадзор оценил риски для РФ после сообщений о чуме в Монголии
ОБЩЕСТВО
23 июня 2023, 11:12
На границе с Россией в Монголии выявили 137 очагов чумы
ПРОИСШЕСТВИЯ