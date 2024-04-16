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/ НИКИ детства
16 апреля 2024, 20:08
В НИКИ детства запустили прибор, способный оценить иммунитет ребёнка
ЗДОРОВЬЕ
26 июня 2023, 14:05
Глава Химок проверил ход капремонта детского санатория в Фирсановке
ОБЩЕСТВО
22 июня 2023, 09:05
Международный эксперт из ОАЭ провела обучение для подмосковных педиатров
ЗДОРОВЬЕ
09 июня 2023, 13:35
НИКИ детства удостоился Всероссийской премии по здравоохранению
ЗДОРОВЬЕ
08 июня 2023, 08:40
4,5 тысяч юных спортсменов прошли обследование в НИКИ детства
ЗДОРОВЬЕ
05 июня 2023, 08:48
Проект «Наш участковый врач» представлен в 44 регионах России
ЗДОРОВЬЕ
11 апреля 2023, 18:17
Подмосковный Центр генных дерматозов лечит более 100 детей с редкими заболеваниями кожи
ЗДОРОВЬЕ
03 апреля 2023, 12:46
Подмосковный НИКИ детства показали федеральным экспертам
ОБЩЕСТВО