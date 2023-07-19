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/ Новая Зеландия
19 июля 2023, 23:35
В новозеландском Окленде разыгралась страшная трагедия
ПРОИСШЕСТВИЯ
16 мая 2023, 01:11
Минимум 10 человек погибли при пожаре в общежитии Веллингтона
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 марта 2023, 08:11
В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,9
ПРОИСШЕСТВИЯ