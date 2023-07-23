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/ СПГ
23 июля 2023, 08:43
Европа нашла нового поставщика сжиженного природного газа
ЭКОНОМИКА
15 июня 2023, 13:15
На ПМЭФ договорились построить в Подмосковье два комплекса по производству СПГ
ЭКОНОМИКА
12 апреля 2023, 18:54
Власти Нидерландов планируют полностью прекратить импорт российского СПГ
ПОЛИТИКА