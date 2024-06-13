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/ Саудовская Аравия
13 июня 2024, 02:46
Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
ПОЛИТИКА
23 июля 2023, 20:50
«Зенит» продаст бразильского футболиста Малкома за рекордные 60 миллионов евро
СПОРТ
28 июня 2023, 22:51
В Саудовской Аравии у консульства США ликвидировали мужчину с оружием
ПРОИСШЕСТВИЯ
09 июня 2023, 06:55
СМИ: Саудовская Аравия может изменить отношения с США
ПОЛИТИКА
09 июня 2023, 05:15
WP: В слитых в сеть документах Пентагона нашли угрозы Саудовской Аравии США
ПОЛИТИКА
07 июня 2023, 20:25
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок энергоносителей
ПОЛИТИКА
28 мая 2023, 22:56
WSJ: Саудовская Аравия выразила России недовольство из-за объемов добычи нефти
ЭКОНОМИКА
28 мая 2023, 14:38
Стюардессу в Саудовской Аравии могут казнить за наркотики и алкоголь
ПРОИСШЕСТВИЯ
28 мая 2023, 08:21
WSJ: В Саудовской Аравии заявили, что Россия так и не сократила добычу нефти
ЭКОНОМИКА
28 мая 2023, 01:04
Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС
ПОЛИТИКА
26 мая 2023, 05:16
Эр-Рияд пользуется санкциями против России для наращивания поставок топлива в Европейский Союз
ПОЛИТИКА
24 мая 2023, 09:13
Нарышкин: Соглашение Саудовской Аравии и Ирана напугало НАТО
ПОЛИТИКА
21 мая 2023, 16:17
Власти арабских стран осудили появление министра Израиля Бен-Гвира на Храмовой горе
ПОЛИТИКА
19 мая 2023, 21:43
В МИД Саудовской Аравии объяснили приглашение Зеленского на саммит ЛАГ
ПОЛИТИКА
19 мая 2023, 13:34
Саудовская Аравия хочет стать посредником в переговорах РФ и Украины
ПОЛИТИКА
02 мая 2023, 20:14
СМИ: «ПСЖ» на две недели отстранил Лионеля Месси от тренировок из-за его поездки в Саудовскую Аравию
СПОРТ
23 апреля 2023, 10:52
В Красном море пропала яхта с российскими туристами
ПРОИСШЕСТВИЯ
19 апреля 2023, 13:22
WSJ: США вскоре останутся в одиночестве
ПОЛИТИКА
15 апреля 2023, 07:18
Гражданин Саудовской Аравии справил нужду посреди салона российского самолета
ПРОИСШЕСТВИЯ
07 апреля 2023, 13:14
Okaz: Россия – единственная страна, способная уничтожить НАТО
ПОЛИТИКА
28 марта 2023, 05:52
В Саудовской Аравии в ДТП с автобусом погибли 20 человек
ПРОИСШЕСТВИЯ
14 марта 2023, 22:36
Саудовская Аравия не будет продавать нефть странам, которые вводят потолок цен
ЭКОНОМИКА
09 марта 2023, 19:45
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии конфликт на Украине
ПОЛИТИКА
04 марта 2023, 21:29
В Саудовской Аравии казнили педофила
ПРОИСШЕСТВИЯ