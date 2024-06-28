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/ боливия
28 июня 2024, 14:30
Президент Арсе объяснил мотивы попытки госпереворота в Боливии
ПОЛИТИКА
27 июня 2024, 16:02
«Турпомощь» не получала обращений от россиян на фоне ситуации в Боливии
ТУРИЗМ
27 июня 2024, 15:06
Мятеж против союзника России: что известно о госперевороте в Боливии и чего требовали мятежники
ПОЛИТИКА
27 июня 2024, 08:50
В Боливии после попытки государственного переворота задержаны три военачальника
ПОЛИТИКА
27 июня 2024, 02:12
В Боливии назначили новое военное руководство страны
ПОЛИТИКА
10 июля 2023, 06:01
Глава YLB Рамос заявил, что Боливия и Россия ищут возможности расширить соглашение по литию
ЭКОНОМИКА