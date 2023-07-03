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/ ватикан
03 июля 2023, 12:43
Папа Римский возмутился сожжением Корана в Стокгольме
ПОЛИТИКА
21 июня 2023, 16:15
Госсекретарь Ватикана заявил о необходимости в «каналах мира» для Украины
ОБЩЕСТВО
07 июня 2023, 21:25
Папа Франциск успешно перенес трехчасовую операцию на кишечнике
ЗДОРОВЬЕ
04 июня 2023, 00:18
СМИ: Голый мужчина залез на алтарь собора Святого Петра ради украинских детей
ПРОИСШЕСТВИЯ
01 июня 2023, 22:13
В ватиканском соборе Святого Петра мужчина полностью разделся
ПРОИСШЕСТВИЯ
19 мая 2023, 01:00
Жандарм открыл огонь по колесам авто, незаконно въехавшего на территорию Ватикана
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 мая 2023, 01:19
СМИ: Зеленский оскорбил папу Римского Франциска своим подарком
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
14 мая 2023, 11:54
Зеленский нарушил правила этикета во время визита в Ватикан
ПОЛИТИКА
13 мая 2023, 14:36
Зеленский прибыл в Ватикан
ПОЛИТИКА
12 мая 2023, 09:17
Зеленский встретится с папой римским
ОБЩЕСТВО