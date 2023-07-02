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/ венесуэла
02 июля 2023, 22:34
В Венесуэле потерпел крушение истребитель Су-30
ПРОИСШЕСТВИЯ
29 мая 2023, 20:55
Мадуро: Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС
ПОЛИТИКА
04 мая 2023, 22:48
В Венесуэле задержали мэра за разжигание ненависти к детям-аутистам
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 мая 2023, 18:49
Президент Венесуэлы осудил атаку беспилотников на Кремль
ПОЛИТИКА
18 апреля 2023, 19:44
Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу
ПОЛИТИКА
14 апреля 2023, 05:20
Президент Венесуэлы послал к черту правительство США
ПОЛИТИКА
09 апреля 2023, 07:11
Россияне нашли альтернативный курорт вместо Турции
ТУРИЗМ